Rabiate Ladendiebe festgenommen

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Leichte Verletzungen hat am Freitag der Inhaber des Lebensmittelmarkts an der Traunwalchner Straße in Traunreut erlitten. Zwei Traunreuter, 6 und 18 Jahre alt, waren gegen 13 Uhr dabei erwischt worden, wie sie im Geschäft Zigaretten und Spirituosen entwenden wollten. Als sie vom Personal aufgefordert wurden, das Diebesgut wieder herauszugeben, versuchten sie zu entkommen. In dem darauffolgenden Gerangel wurde eine Angestellte zu Boden geschubst und der Geschäftsinhaber leicht an der Hand verletzt. Die angeforderte Polizeistreife nahm die beiden Diebe in Gewahrsam. Sie werden wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung angezeigt. − red