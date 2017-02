Einbrecher stehlen Schmuck aus zwei Häusern

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Zwei Wohnungseinbrüche am Samstag in der Zeit zwischen 16.30 und 22 Uhr meldet die Polizei Traunstein. Dabei dürfte es sich ihren Angaben zufolge um den oder die gleichen Täter handeln.

Zuerst wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Traunstein, Ortsteil Geißing, gemeldet. Der unbekannte Täter drang über die Terrassentüre in das Haus ein und entwendete diverse Schmuckgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Kurz darauf kam es zu einem Einbruch in Egerer bei Chieming. Hier hebelte der Täter ein Fenster auf, stieg in das Haus ein und entwendete auch hier nur Schmuckgegenstände. Die Höhe der Beute wird auch hier auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Um Hinweise zu den Einbrüchen und eventuell zu auffälligen Personen bittet die Polizei Traunstein unter Tel. 0861/ 9873-0. − red