"Oane, zwoa, drei dahi geht’s": Schnalzen um den Waginger See

Schnalzervorstand Ludwig Prechtl greift auch noch selbst zur "Goaßl". − Foto: Albrecht



Fremde mögen sich über das laute, rhythmische Peitschengeknatter wundern, das von Anfang Januar bis zum Ende der Faschingszeit zu hören ist. Dabei ist das ein alter Brauch, mit dem unsere Vorfahren schon in vorchristlicher Zeit die bösen Wintergeister vertreiben wollten. Bereits die Bezeichnung "Aperschnalzen" lässt darauf schließen. Das aus dem Althochdeutschen stammende "Aper", das in unserem weicheren Dialekt "Awa" ausgesprochen wird, weist auf schon schneefreie oder "awere" Flecken hin, die das baldige Kommen des Frühlings andeuten, das mit dem Schnalzen auch heute noch beschleunigt werden soll.

In unserer Zeit wurde dieses Winteraustreiben obendrein mit Wettbewerben kombiniert. Dabei versuchen sogenannte "Passen", aus sieben, neun oder elf Leuten bestehende Gruppen von Schnalzern, möglichst rhythmisch und laut ihre Peitschen knallen zu lassen. Diese "Goaßln" sind bis zu sechs Meter lang. Angeführt werden die Passen von einem "Aufdraher" oder "O’Schnoiza", der mit dem Ruf; "Aufdraht…oane, zwoa, drei dahi geht’s" das neun- oder elfmalige Knallen der Goaßln startet. Von den Schnalzern abgeschottete Preisrichter bewerten dabei die nach Nummern aufgerufenen und so den Richtern unkenntlich gemachten Passen.

Der Höhepunkt dieser Wettbewerbe ist das "Rupertigau-Schnalzen", das dieses Jahr in Ainring/ Mitterfelden am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Februar, ausgetragen wird. Aber schon davor gibt es große Wettbewerbe, wie das "Preisschnalzen rund um den Waginger See". Das mittlerweile 38. findet am Sonntag, 12. Februar, in Schönram statt und wird vom Trachtenverein "d’Untersurtaler" organisiert. − alMehr zum Thema lesen Sie am Dienstag, 7. Februar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.