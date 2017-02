Fassdauben-WM: Michael Gstatter verteidigt Titel

Tausende Besucher verfolgten die spektakulären Rennen bei der Fassdauben-WM. − F.: Listl Tausende Besucher verfolgten die spektakulären Rennen bei der Fassdauben-WM. − F.: Listl



Als lustig-sportliches Ski-Erlebnis hat das Hofbräuhaus Traunstein am Sonntag zum sechsten Mal eine Fassdauben-Weltmeisterschaft veranstaltet. Über 400 Starter sausten auf urigen Fassdauben-Ski die trickreiche Rennstrecke in der Skiarena Westernberg in Ruhpolding hinunter. Waghalsige Ausgleichsmanöver und akrobatische Einlagen der Rennläufer aus Bayern, Österreich, Australien und dem Rest der Welt begeisterten Tausende von Zuschauern. Gefahren wurde auf Holz-Ski wie anno dazumal, angefertigt aus den Dauben der original Holzbierfassl vom Hofbräuhaus Traunstein.

In turbulenten Qualifikations-Läufen nach K.o.-System und zwei Halbfinalläufen kämpften sich die besten zehn Sportler ins spannende Finale. Michael Gstatter von der Ruhpoldinger "Gamsbulat-Musi" wurde schließlich wie bereits bei der letzten WM 2015 als Fassdauben-Weltmeister 2017 unter Jubelrufen auf den Schultern seiner Fans zur Siegerehrung ins Festzelt getragen. − redEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstag-Ausgabe, 7. Februar 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.