Drogen geschmuggelt: Bewährung für Grassauer

Ein 23-jähriger Grassauer hatte bei einer Hausdurchsuchung am 19. Januar 2016 knapp 80 Gramm Marihuana und 283,4 Gramm Haschisch in seiner Wohnung. Die Drogen hatte er am 9. Januar 2016 von einem Mann namens "Horst" in Salzburg zum Preis von 3000 Euro erworben und sie ins Bundesgebiet geschmuggelt. Das Schöffengericht Traunstein mit Richter Wolfgang Ott verhängte gegen den einschlägig wegen Rauschgiftdelikten vorbestraften Angeklagten am Montag wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten, gewährte dem 23-Jährigen aber Bewährung. Drei Jahre lang darf er sich nichts zu Schulden kommen lassen. Ansonsten müsste er die Strafe absitzen. Als Bewährungsauflagen muss der Angeklagte eine Drogentherapie nachweisen und sich regelmäßig Drogenscreenings unterziehen. − kd/Symbolbild: dpa