Tourismus in Taching: Weniger Zimmer und Camping-Boom

Wird in der Gemeinde Taching am See das Büro der Tourist-Information am Kirchberg aufgegeben und an den Campingplatz verlegt? Nach dreistündiger Sondersitzung, die sich ausschließlich dem Thema "Tourismus" widmete, beauftragte der Gemeinderat Bürgermeisterin Ursula Haas, diesen Vorschlag eingehend zu prüfen. Hintergrund der Überlegung ist, Synergien zu bündeln, beispielsweise bei den Öffnungszeiten, der Kundenorientierung und der Zusammenarbeit, sowie dem Personal-Engpass am Campingplatz in der Hauptsaison nachhaltig entgegenzuwirken.

Als Diskussionsbasis dienten dem Gremium Daten zur Fremdenverkehrssituation in der Seegemeinde. Jutta Nachlinger, Leiterin der Tourist-Information, vermeldete sowohl bei den Gäste- als auch bei den Übernachtungszahlen kontinuierliche Rückgänge. "Seit 2009 haben sich die Werte um rund ein Drittel verringert", informierte Nachlinger. Lediglich 38 Vermieter seien noch aktiv und böten insgesamt 28 Zimmer und 139 Ferienwohnungen an. Damit hat sich die Zahl der Urlaubsunterkünfte seit 2009 fast halbiert.

Ganz anders stellt sich die Situation am Campingplatz dar. Wie Campingwart Wolfgang Weiss berichtete, ist die Beliebtheit der Einrichtung ungebrochen. Zwischen 2009 und 2016 sind die Übernachtungszahlen um ein Drittel gestiegen. "Auf einen Dauercamper-Platz kommen inzwischen 50 Bewerbungen, die Warteliste ist zwei Seiten lang", bekräftigte er. Die Gäste seien rundum zufrieden, lobten laut einer Befragung insbesondere die perfekte Lage am See, die Sauberkeit, das freundliche Personal und die erschwinglichen Preise. "Wir sind durchaus wettbewerbsfähig, jedoch gibt es einige Verbesserungsmöglichkeiten", erläuterte Weiss. Eine davon sei die Verbesserung der Personalsituation. "Wir arbeiten mit minimaler Besetzung am Limit. Deshalb wären zumindest in der Hauptsaison Aushilfen für die Beratung an der Rezeption sinnvoll", betonte der Campingwart. Eine zweite Putzkraft würde ebenfalls dringend benötigt. − miaMehr zum Thema lesen Sie am Dienstag, 7. Februar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.