Die Seeoner Burschen machen den Göd

Eine gar nicht so leckere Vorspeisensuppe mussten sich die Bittsteller aus Obing beim Patenbitten in Seeon schmecken lassen. − Foto: mmü Eine gar nicht so leckere Vorspeisensuppe mussten sich die Bittsteller aus Obing beim Patenbitten in Seeon schmecken lassen. − Foto: mmü



Angeführt von der Blaskapelle waren die Obinger Burschen am Samstagabend ins Gasthaus "Zum Alten Wirt" in Seeon, Landkreis Traunstien, eingezogen. Ihr Anliegen: Seeon soll die Patenschaft für das Gründungsfest zum 120-Jährigen in Verbindung mit dem 53. Gaufest der Burschen- und Arbeitervereine im Chiemgau und Rupertiwinkel vom 27. Juli bis 7. August übernehmen. Der Seeoner Burschenvorsitzende Peter Linner zeigte sich nicht abgeneigt, stellte jedoch klar: "Umsonst mach ma des ned."

Die Forderungen der Seeoner lagen bei 800 Litern Bier – weil das den Obingern dann doch zu viel war, wurden nach alter Sitte die Holzscheitl fürs Bitten hergerichtet. Vereinschef Ober, sein Vize Alexander Größ, Schriftführer Markus Hundseder, Kassier Andreas Stübl, Fähnrich Bastian Stettwieser, Schirmherr Josef Huber sowie Patenbraut Stefanie Ballauf wurden in die Knie gezwungen, damit weiter verhandelt werden konnte.

Um die Bittsteller bei Laune zu halten, hatte man extra ein kulinarisches Drei-Gänge-Menü für sie vorbereitet. Ein "Rüscherl-Aperitiv", gefolgt von einer Vorspeisen-Suppe namens "Das Auge isst mit", dem Hauptgang "Kondom bleu" und als Nachspeise Schokospieße, die nur optisch ein Genuss waren, denn unter der Schokolade versteckten sich Leckereien wie Knoblauch, Ingwer und Weißwurst.

Nach zähen Verhandlungen einigte man sich auf 300 Liter Bier und 15 Karten für die Welle1-Party sowie für die Troglauer Buam. Endlich durfte sich die geschundene Obinger Vorstandschaft von den Knien erheben. Bürgermeister und Schirmherr Josef Huber legte noch 50 Liter Bier drauf. − mmü