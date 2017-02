Erstklassige Künstler bei Literatur- und Medienwoche in Stein

Zynisch, respektlos, ehrlich: Hagen Rether ist einer wenigen echten Kabarettisten und kein Comedian. − Foto: Reinelt Zynisch, respektlos, ehrlich: Hagen Rether ist einer wenigen echten Kabarettisten und kein Comedian. − Foto: Reinelt



Die 16. Steiner Literatur- und Medienwoche startet an diesem Freitag mit dem Auftritt von Hagen Rether in der Schule Schloss Stein. Bis einschließlich 17. Februar werden eine ganze Reihe an Veranstaltungen geboten, Lesungen, Theater, Kabarett, Musik, für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Kabarettist Hagen Rether eröffnet die Literaturwoche mit seinem Programm "Liebe" am Freitag, 10. Februar, um 19.30 Uhr in der Aula der Schule. Die Matinée am Sonntag, 12. Februar, um 11 Uhr gestalten Monika Drasch (Geige), Gerd Holzheimer (Geschichten) und Maria Reiter (Akkordeon) mit dem Programm "Man hat halt so eine Sehnsucht in sich".

Axel Zwingenberger kommt mit seinem Programm "Solo" am Montagabend nach Stein. Der "Boogiemeister of the world" zeigt die ganze Bandbreite des Blues der 1920er Jahre bis zu aktuellen Kompositionen. Diana Marossek liest aus ihrem Buch "Kommst du Bahnhof oder hast du Auto" am Dienstagabend.



Ebenfalls Solo spielt der "Keller-Steff" am Finalabend.



Am Mittwoch, 15. Februar, präsentiert der Kabarettist Chris Boettcher sein Programm "Schluss mit frustig". Und der Keller Steff beendet am Freitag, 17. Februar, mit einem Solo-Konzert die Woche. Alle Abendveranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr, Kartenreservierungen in der Schule Schloss Stein unter Tel. 08621/8001122. − mix

"Solo" ist bei Axel Zwingenberger Programm.