Kein Anschluss mit der Telekom

In Traunreut ist das k1 derzeit telefonisch nicht erreichbar. −Symbolfoto: dapd In Traunreut ist das k1 derzeit telefonisch nicht erreichbar. −Symbolfoto: dapd



"Kein Anschluss unter dieser Nummer", heißt es im Kulturzentrum k1 seit Mittwoch vergangener Woche. Im Gegensatz zum gleichzeitig gestörten Anschluss der Stadtverwaltung Traunreut (Kreis Traunstein), den ein Telekom-Techniker am Freitagmittag wieder herstellen konnte, warten die Mitarbeiter im k1 weiter vergeblich auf Kundenanrufe.

"Das ist eigentlich ein Skandal, dass wir einen Service nicht bekommen, für den wir bezahlen. Die Stadt hier dermaßen hängen zu lassen, ist schon sehr sportlich", schimpft Bürgermeister Klaus Ritter. Er bezieht sich damit auf den 24-Stunden-Service-Vertrag, den die Stadt mit der Telekom abgeschlossen hat und dafür 200 Euro im Monat bezahlt. Dieser Vertrag läuft zwar im Laufe diesen Jahres aus, gilt aber derzeit noch und sichert zu, dass innerhalb dieser 24 Stunden das Telefonunternehmen auftretende Probleme löst.

Im Fall der Stadtverwaltung hat es letztlich rund 48 Stunden gedauert, bis Anrufer die Verwaltung wieder erreichen konnten. Ein Telekom-Techniker hatte dazu am Freitagmittag sowohl Teile der Telefonanlage im Rathaus als auch an der Telekom-Vermittlungsstelle neben der Post ausgetauscht. Laut Ritter war dieser Techniker auch erst gekommen, nachdem er und der geschäftsleitende Beamte der Stadt entsprechend "intensiv" bei der Telekom eine Lösung angemahnt hatten.

Die Ursache des Problems wurde aber nicht festgestellt, so Yusuf Gülperi, zuständiger IT-Manager bei der Stadt Traunreut. Er ist überzeugt: "An den Telefonanlagen kann es nicht liegen, weil im k1 eine andere verwendet wird wie in der Stadtverwaltung. Dann hätte der Fehler nicht an beiden Standorten auftauchen dürfen."

Das bestätigt sich auch jetzt, da das k1 auch am Montagabend noch nicht angerufen werden konnte. Nachdem die Mitarbeiter dort aber wegen der laufenden Veranstaltungen sowohl für die Besucher als auch für Künstler und deren Agenturen selbst am Wochenende erreichbar sein müssen, ärgert sich Bürgermeister Ritter: "Da entsteht ein enormer wirtschaftlicher Schaden." Laut Ritter wird jetzt nach einer Lösung gesucht, wie ein solcher Fall für die Zukunft vermieden werden kann.

