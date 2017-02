Jodl-Grab: Linke prangern "Geschichtsvergessenheit" an

Der "Stein des Anstoßes" auf der Fraueninsel. - Foto: smb Der "Stein des Anstoßes" auf der Fraueninsel. - Foto: smb



Den "geschichtsvergessenen Umgang mit dem Ehrenkreuz für Alfred Jodl" auf der Fraueninsel prangert der Linken-Kreisverband Traunstein/Berchtesgadener Land in einem offenen Brief an Insel-Bürgermeister Georg Huber (CSU) und den Gemeinderat der Gemeinde Chiemsee an.

Kreisvorsitzender Ludwig Knapp aus Trostberg schildert darin die Kriegsverbrechen des 1946 zum Tode verurteilten Wehrmachtsgenerals. Auch wenn das Grab und wohl auch der Gedenkstein 2018 aufgelöst werden sollen, sieht Knapp den Bürgermeister und die Gemeinde als Eigentümer der Grabstelle in der Pflicht und Verantwortung, "für die Entfernung des Gedenksteins zu sorgen und auf die verbrecherische Verantwortung Jodls und die historische Wahrheit an dieser Stelle hinzuweisen". Weiter heißt es: "Wir fordern Sie und den Gemeinderat auf, darauf hinzuwirken, dass dieser ,Stein des Anstoßes‘ sobald als möglich beseitigt wird, anstatt diesen Skandal auf dem Friedhof der Fraueninsel in Interviews zu verteidigen." Die Linken kritisieren, "dass der Friedhof und die wunderschöne Fraueninsel ein Wallfahrtsort von Neonazis ist". Weiteren Schaden für den Fremdenverkehr habe der Bürgermeister zu verantworten.

Wie berichtet, wehrt sich der Münchner Künstler Wolfram Kastner derzeit gegen eine einstweilige Verfügung eines Nachkommens Jodls, der weitere künstlerische Protestaktionen an der Grabstelle verhindern will. In der Zivilverhandlung am Landgericht München hatte der Richter am Donnerstag keine Entscheidung verkündet und einen neuen Termin am 17. Februar angesetzt. − ttLesen Sie dazu auch:

