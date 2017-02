Bürgerversammlung zum Hochwasserschutz

Innerhalb von nur zwei Tagen hatten die Mitglieder der Interessensgemeinschaft Ende November 376 Unterschriften für die Einberufung einer Bürgerversammlung in der Gemeinde Tacherting gesammelt. − Foto: Traup Innerhalb von nur zwei Tagen hatten die Mitglieder der Interessensgemeinschaft Ende November 376 Unterschriften für die Einberufung einer Bürgerversammlung in der Gemeinde Tacherting gesammelt. − Foto: Traup



Die Bürgerversammlung, die sich mit der den Problemen durch Grundhochwasser und Hochwasser in den Tachertinger Ortsteilen Wajon, Galgenpoint und Tacherting-Ost beschäftigt, steht am Dienstag, 21. Februar, um 19 Uhr im Gasthof "Zur Post" in Tacherting (Landkreis Traunstein) auf dem Programm.

Bürgermeister Johann Hellmeier hat die Bürgerversammlung einberufen, weil mehr als fünf Prozent der wahlberechtigten Bürger dies in einer Unterschriftenaktion gefordert hatten (wir berichteten). Auf der Tagesordnung der Versammlung, zu der alle Tachertinger kommen können, stehen unter anderem das Hochwasser-Evakuierungskonzept der Gemeinde, die Erläuterung des sogenannten "offenen Briefes" zur Grundhochwasserproblematik vom September 2016, die bisherige Behandlung der Problematik im Gemeinderat, die bisherige Weigerung der Kommune, sich um Zuschussmittel des Freistaates Bayern zur Bekämpfung des Grundhochwassers zu bemühen, die Argumente der Interessensgemeinschaft Hoch- und Grundhochwasser sowie eine Diskussion und eine Empfehlung an den Gemeinderat. − wt

