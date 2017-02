Der Otter bereitet den Waginger Fischern Probleme

Ehrung beim Sportanglerbund, von links Sportwart David Fickl, Fischerkönig Gerhard Bachmaier und Vorsitzender Alex Garnweitner. −Foto: jo Ehrung beim Sportanglerbund, von links Sportwart David Fickl, Fischerkönig Gerhard Bachmaier und Vorsitzender Alex Garnweitner. −Foto: jo



Der Waginger Sportanglerbund hielt im Gasthof Wölkhammer Jahresrückschau. Vorstand Alex Garnweitner hieß zahlreiche Mitglieder willkommen, darunter Ehrenvorstand Joachim Obst, Ehrenmitglied Josef Moll und den Vorsitzenden der Fischereigenossenschaft Waginger See, Josef Kraller.

Jugendwart Günter Obst informierte, dass die Jugendgruppe derzeit aus 31 Mitgliedern besteht. Neben dem begleiteten Fischen ist auch der Naturschutz ein wichtiges Thema, an das die Jugendlichen herangeführt werden. Deswegen freute es die Jugendleitung besonders, dass an der jährlichen Müllsammelaktion am Doblbach bei Waging so viele Jungfischer teilgenommen haben. Leider sei wieder etliches an Müll gefunden worden, der achtlos aus Autos geworfen worden war. Ein Dank galt Richard Fischbacher vom Bauhof Waging für die Entsorgung.

Sportwart David Fickl berichtete über die Kameradschaftsfischen im abgelaufenen Jahr. Die Teilnahme war im Großen und Ganzen gut, nur die Fänge nicht zufriedenstellend. Fischerkönig wurde Gerhard Bachmaier, dem bei den Ehrungen die Fischerkette überreicht wurde.

Neben dem Kormoran bereitet der Fischotter den Fischern Sorge. "Leider hört für einige Zeitgenossen der Naturschutz an der Wasseroberfläche auf. Und ein Tier ohne natürliche Feinde auszusetzen, ist verantwortungslos gegenüber den anderen Tieren in seinem Lebensraum", hieß es. Hier würde es sich positiv auswirken, wenn der Bestand vom Landratsamt überprüft werde. Neu sei, dass jetzt Monatsversammlungen abgehalten werden, um die Mitglieder aktuell zu informieren. Garnweitner hoffte auf guten Besuch dieser Veranstaltungen. − joMehr zum Thema lesen Sie am Mittwoch, 8. Februar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.