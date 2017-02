Erfolgreiches Jahr für rührige Neuschützen

Geehrte und Gratulanten (von links): Erwin Heger, Egon Kraus, Albert Sigl, Alfred Straßer, Bettina Straßer, Hans Schuster, Gertraud Sigl, Andreas Reschberger, Annemie Prams, Ludwig Obermayer, Hans Prams, Andreas Prams. Vorne: Agnes Wimmer. −Foto: red Geehrte und Gratulanten (von links): Erwin Heger, Egon Kraus, Albert Sigl, Alfred Straßer, Bettina Straßer, Hans Schuster, Gertraud Sigl, Andreas Reschberger, Annemie Prams, Ludwig Obermayer, Hans Prams, Andreas Prams. Vorne: Agnes Wimmer. −Foto: red



Bei ihrer Jahreshauptversammlung blickten die Mitglieder der SG Neu-Fridolfing auf das abgelaufene Jahr. Der Schützenmeister berichtete von den vielen Aktivitäten im Jahr 2016. Die traditionellen Schießen wie Anfangs-, Weihnachts-, Faschings-, End- und Königsschießen, gehörten zum Programm. Beim Damenpokalschießen in Kirchanschöring und beim Hacklstecka-Schießen in Pietling war der Verein vertreten. Auch bei der Gemeindemeisterschaft mit Luftgewehr und -pistole sowie der im Stockschießen gaben die Schützen ihr Bestes.

Ludwig Obermayer gab aus sportlicher Sicht einen Rückblick auf das Jahr. Bei der Gaumeisterschaft erreichte Albert Sigl in der Klasse Senioren mit 365 Ringen den fünften Platz. Bei der Senioren-Gaumeisterschaft aufgelegt schaffte Hans Schuster mit 294 Ringen den vierten Platz und Ludwig Obermayer mit 290 Ringen den siebten Platz bei den Senioren A. Hans Schuster siegte in der Klasse Luftpistole Senioren A mit 283 Ringen. Bei den Seniorinnen C gewann Annemie Prams mit 293 Ringen. Hans Prams kam bei den Senioren C mit 291 Ringen auf den 14. Platz. Mit diesen Ergebnissen qualifizierten sich alle Schützen für die Oberbayerische Meisterschaft, wo Annemie Prams mit 291 Ringen den zehnten Platz errang. Hans Schuster konnte sich auch für die Bayerische Meisterschaft qualifizieren.

Wenig Änderung gab es bei den Neuwahlen, die Egon Kraus leitete. Alfred Straßer bleibt Schützenmeister, sein Stellvertreter Andreas Prams. Bestätigt wurden auch Andrea Praxenthaler als Schatzmeisterin, Annemie Prams als ihre Stellvertreterin, Hildegard Obermaier als Schriftführerin und Chronistin sowie Ludwig Obermayer als Sportleiter. Neu wurde das Amt der Jugendleiterin mit Bettina Straßer besetzt. Waffenwart ist weiterhin Andreas Praxenthaler, Kassenprüfer sind Erwin Heger und neu Fritz Strecha, da Gustav Schnitter nicht mehr zur Verfügung stand. Fähnrich ist Andreas Praxenthaler, sein Stellvertreter Markus Straßer. − redMehr zum Thema lesen Sie am MIttwoch, 8. Februar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.