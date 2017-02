Luisa Steinfeld ist mit 105 Jahren die älteste Traunreuterin

Groß gefeiert wurde Luisa Steinfeld am Dienstag im AWO-Seniorenzentrum. Zu den Gratulanten zählten auch Schwiegersohn Stefan Lischka (rechts) und Enkel Willi Lischka. − Foto: hr Groß gefeiert wurde Luisa Steinfeld am Dienstag im AWO-Seniorenzentrum. Zu den Gratulanten zählten auch Schwiegersohn Stefan Lischka (rechts) und Enkel Willi Lischka. − Foto: hr



Ihren 105. Geburtstag konnte am heutigen Dienstag Luisa Steinfeld aus Traunreut (Lkr. Traunstein) feiern. Sie ist die älteste Bürgerin der Stadt, im Landkreis Traunstein gibt es aber mit Helene Winkler aus Trostberg noch eine ältere Einwohnerin. Winkler hatte ihren 105. Geburtstag bereits am 26. November 2015 gefeiert.

Bester Laune ließ sich Luisa Steinfeld am Dienstagnachmittag im AWO-Seniorenzentrum an der Dresdner Straße feiern. Kein Wunder, hatte sie doch ihr vor zwei Jahren ausgegebenes Ziel erreicht; denn damals wollte sie noch ihren 105. Geburtstag erleben. Jetzt hat sie keine Wünsche mehr offen, ist aber immer noch bemerkenswert fit und wird auch am morgigen Mittwoch nicht das gesellige Treffen des AWO-Seniorenclubs im Bürgersaal des Seniorenzentrums versäumen. Schließlich wird dort gesungen und gelacht, und beides tut die Jubilarin heute noch gerne.

Dass Luisa Steinfeld ein so hohes Alter erreicht hat, mag einerseits daran liegen, dass sie wie ihr Vater immer gerne Honig gegessen hatte. Und ihr Vater wurde einst 101 Jahre alt. Die Gene in der Familie lassen zusätzlich auf ein ungewöhnlich langes Leben hoffen, wurde doch auch ihre Urgroßmutter einst 106 Jahre alt. Inzwischen ist Luisa Steinfeld selbst seit 19 Jahren Urgroßmutter, hat zudem zwei Enkel, und auch Schwiegersohn Stefan Lischka war am Dienstag zum Feiern gekommen. Von ihrer Tochter Helga musste sich die Jubilarin allerdings vergangenes Jahr für immer verabschieden.

Geboren wurde Luisa Steinfeld am 7. Februar 1912 in Temeschburg (Temeswar) im Banat in Rumänien. Ihr Vater war Malermeister, die Mutter Kassiererin. In Rumänien wurde Luisa Steinfeld Modistin, heiratete ihren Mann Anton und zog mit diesem 1978 nach Traunreut, wo bereits Tochter Helga mit der Familie lebte.

