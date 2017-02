Börsengang des Trostberger Chemie-Konzerns AlzChem ist geplatzt

Der Gang an die Börse liegt vorerst auf Eis: Der AlzChem-Firmensitz in Trostberg. − Foto: luh Der Gang an die Börse liegt vorerst auf Eis: Der AlzChem-Firmensitz in Trostberg. − Foto: luh



Der groß angekündigte Börsengang der AlzChem AG ist vorerst geplatzt. Der Handelsstart der Aktien im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse war – wie berichtet – eigentlich für 10. Februar geplant. Dienstagabend teilte der Chemie-Konzern mit Sitz in Trostberg (Landkreis Traunstein) jedoch mit, dass trotz des großen Interesses von Investoren in Europa und den USA eine Platzierung in der angestrebten Preisspanne letztlich nicht möglich gewesen sei. Grund: "Das gegenwärtig weiterhin von politischen Themen dominierte Marktumfeld sorgt trotz hoher Indexstände für eine anhaltende Unsicherheit bei Neuinvestitionen."

Ulli Seibel, Vorstandsvorsitzender der AlzChem AG, nimmt zu der überraschenden Wendung wie folgt Stellung: "Wir danken den Investoren, die gezeichnet und auch denen, die das Unternehmen analysiert haben. Ein besonderer Dank geht auch an die Mitarbeiter, Berater und Bankenteams, die sehr engagiert an dem Börsengang gearbeitet haben. Auch ohne einen kurzfristigen Börsengang werden wir den eingeschlagenen Wachstumskurs vorantreiben und in die weitere Entwicklung unseres Geschäftssegments Specialty Chemicals investieren. Hierfür werden wir alternative Finanzierungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen."

AlzChem prüft darüber hinaus die Möglichkeit eines Börsengangs in der Zukunft. "Das Unternehmen verfügt", wie es in der Pressemitteilung heißt, "über eine hohe Innenfinanzierungskraft und ist mit seinen margenstarken Spezialchemieprodukten gut positioniert, um künftig von externen Wachstumstreibern wie dem globalen Bevölkerungsanstieg, dem Trend zu gesundem Altern sowie der zunehmenden Bedeutung von Energieeffizienz profitieren zu können." − tt