Asylpolitik in der Schusslinie – Infoabend in Palling

"Die Stimmung unter den Geflüchteten ist sehr angespannt, teilweise verzweifelt", sagt Marianne Penn vom Trostberger Asyl-Netzwerk. "Und viele Arbeitgeber sind verunsichert und wütend." Die jüngste Asylpolitik der bayerischen Staatsregierung mit Arbeitsverboten für Asylbewerber mit geringer Beibeperspektive, insbesondere bei Migranten aus Afghanistan und Pakistan, hat anhaltenden Protest von Helferkreisen, Kirchen und Wirtschaft hervorgerufen.

Die bürokratischen Hürden und die zweifelhafte Einstufung Afghanistans als zum Teil sicheres Herkunftsland ist nun Thema bei einem Informationsabend der Helferkreise aus den Landkreisen Traunstein und Altötting am Freitag, 10. Februar, um 19 Uhr beim "Michlwirt" in Palling. Die Asyl-Helferkreise Trostberg und Palling wollen ihren ehrenamtlichen Kollegen aus der ganzen Region die Möglichkeit bieten, ihre Sorgen und Nöte anzusprechen und Informationen und Ratschläge aus erster Hand zu bekommen. So wird Mariam Wahed, eine Afghanin, die das Asylverfahren vor 20 Jahren durchlaufen, in Deutschland Fuß gefasst hat und sich jetzt in einem Erstaufnahmelager in Frankfurt engagiert, erläutern, wie die momentane Situation in ihrem von Taliban-Terror und Minderheiten-Verfolgung gebeutelten Heimatland ist. Stephan Theo Reichel von der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern erklärt, unter welchen Voraussetzungen man den "letzten Strohhalm" des Kirchen-Asyls ergreifen kann. Der Traunsteiner Rechtsanwalt Knut Oelschig informiert über die aktuelle Abschiebepraxis in Bayern und die juristischen Möglichkeiten, gegen Ablehnungsbescheide und Arbeitsverbote vorzugehen. Außerdem werden heimische Arbeitgeber, die Migranten beschäftigen, über ihre Erfahrungen mit den meist sehr motivierten und leistungsbereiten jungen Leuten, aber auch ihre Probleme mit bürokratischen Hürden informieren.

"Wir haben in den letzten Wochen wieder so viele Ablehnungsbescheide für Afghanen bekommen. Und wir sehen, wie sehr das den so bemühten und engagierten jungen Leuten die Motivation und die Hoffnung raubt", berichtet Marianne Penn. "Deshalb müssen wir uns da auf die Hinterfüße stellen." Die Helferkreise würden – unterstützt von christlichen Organisationen und Sozialverbänden – weiter darum kämpfen, "dass auch Bayern endlich zur Einsicht kommt und Afghanistan als generell nicht sicheres Herkunftsland einstuft. Denn die Lage dort scheint sich stetig zu verschlechtern, es werden immer mehr Zivilisten, vor allem auch Kinder, getötet."

