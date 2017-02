Kuh steckt bis zum Kopf in Exkrementen fest

Ein hartes Stück Arbeit war es, bis die Kuh aus dem Güllekanal befreit war. Ein Teil des betonierten Spaltenbodens im Stall war zuvor eingebrochen, und die Kuh war in die Gülle gefallen. − Foto: Feuerwehr Seebruck Ein hartes Stück Arbeit war es, bis die Kuh aus dem Güllekanal befreit war. Ein Teil des betonierten Spaltenbodens im Stall war zuvor eingebrochen, und die Kuh war in die Gülle gefallen. − Foto: Feuerwehr Seebruck



Einen im Wortsinn Scheiß-Einsatz hatten rund 15 Mann der Seebrucker Feuerwehr am Dienstagabend. Im Seebrucker Ortsteil Fembach, Landkreis Traunstein, war eine Kuh im Stall in den Güllekanal eingebrochen. Das Tier musste mehrere Stunden ausharren, ehe es aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte.

"Bis zu den Ohrwascheln", so Johann Heistracher von der Seebrucker Feuerwehr, sei die Kuh in den Exkrementen gesteckt. Ein Teil des betonierten Spaltenbodens im Stall – etwa einen auf zweieinhalb Meter groß – sei eingebrochen, und die Kuh in den darunter liegenden gut gefüllten Güllekanal gefallen. Der Bauer war gerade im Stall, weil Melkzeit war. Er habe noch versucht, das Problem selbst zu lösen, dann aber gegen 19.30 Uhr die Feuerwehr zu Hilfe gerufen.

Diese nutzte zur Rettung den Hoflader des Landwirtes. Der Kuh wurde eine Fußfessel angelegt, dann zog man sie kurzerhand an den Füßen heraus. "Recht fertig" sei das Rindvieh zunächst gewesen, habe sich dann aber schnell erholt.

Für die 15 Feuerwehrleute war es ein mistiger und geruchstechnisch herausfordernder Einsatz. "Da arbeitest Du regelrecht in der Scheiße", anders kann es Heistracher schlecht nennen. Nach den rund zwei Stunden im Einsatz ging es zuhause erstmal gründlich unter die Dusche. − kad