Sportstätten: "Die Belastungsgrenze für die Gemeinden ist überschritten"

Sportlich sind die großen heimischen Wintersportstätten topp und genießen international einen ausgezeichneten Ruf. Zigtausende Zuschauer machen die Großveranstaltungen wie zuletzt den Biathlon Weltcup in Ruhpolding zu sportlichen Höhepunkten, Party- und Feierlaune inklusive. Anders sieht es mit den finanziellen Belastungen für die betroffenen Gemeinden aus: Die Kosten für die Sportstätten wachsen ihnen mehr und mehr über den Kopf.

Eine kleine Delegation von fünf Mitgliedern des Sportausschusses des Bundestags hat deshalb die Sportstätten in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land besucht. Am Montag stand der Besuch der Eisarena Königsee und der Chiemgau-Arena in Ruhpolding auf der Agenda, am Dienstag der Besuch der Max Aicher Arena in Inzell. Zur Sprache kamen insbesondere die Wünsche von Bürgermeistern und Landräten, die sich über die herausfordernden Betriebskosten Sorgen machen und den Bund stärker in der Pflicht sehen. Unterstützt wurden die Kommunalpolitiker von den heimischen Bundestagsabgeordneten Dr. Peter Ramsauer (CSU) und Dr. Bärbel Kofler (SPD).