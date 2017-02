Marihuana und Kokain in Wohnung gefunden

Nach intensiven Ermittlungen haben Polizisten am Mittwoch die Wohnung eines 36-Jährigen in Nußdorf durchsucht. Dabei fanden sie Marihuana und Kokain sowie mehrere Feinwaagen. Zum Teil war das Rauschgift schon in verkaufsfertige Portionsbeutel verpackt. Es dürfte einen Wert von rund 3500 Euro haben. Der Mann wurde festgenommen und wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er war bereits 2016 wegen Drogenhandels angezeigt worden. − red