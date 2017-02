"Koa gmahde Wiesn": Bebauungsplan für das alte Brückner-Gelände

Der Standort der Firma Brückner in Tittmoning von der Laufener Straße aus. Wenn das Unternehmen nach Abtenham gezogen ist, sollen hier vor allem Wohnungen entstehen. −Archivbild: Lamminger Der Standort der Firma Brückner in Tittmoning von der Laufener Straße aus. Wenn das Unternehmen nach Abtenham gezogen ist, sollen hier vor allem Wohnungen entstehen. −Archivbild: Lamminger



Der Tittmoninger Stadtrat hat für das derzeitige Gelände der Firma Brückner den Flächennutzungsplan geändert und einen Bebauungsplan mit dem Namen "Am Bahnhof" aufgestellt. Laut Beschluss sollen vor allem Wohnbauflächen ausgewiesen werden.

Obwohl die Entscheidungen einstimmig fielen, gab es Unverständnis und etwas Kritik für das Vorgehen des Bürgermeisters. Maria Kellner (FW) war "überrascht" und fragte, warum man die Planänderungen vorziehe, wenn man noch keine konkreten Ziele habe. Auch hätte sie gerne das Gebiet des Bauhofs im Nordwesten einbezogen, damit dessen Umgestaltung in eine Gesamtlösung integriert werden könne.

Konrad Schupfner erwiderte, die Verwaltung bereite gerade eine Bürgerbeteilung und einen Architektenwettbewerb vor – sie sucht in Abstimmung mit der Städtebauförderung ein Planungsbüro dafür. Die Verfahren müssten jedoch parallel laufen. Den Bauhof zu berücksichtigen, sei diskutiert worden, man habe derzeit aber keinen Alternativstandort für die Einrichtung.

Barbara Danninger (FW) fragte, warum das Areal bis zur Friedhofsmauer nicht einbezogen sei: "Da gehört uns genau so viel wie in der Mitte. Das gehört alles mit rein." In diesem Bereich sei der Denkmalschutz ein großes Thema, begründete Schupfner. Dort müsse es eine andere Nutzung geben als im Kernbereich. "Koa gmahde Wiesn" ist für Danninger außerdem ein Architektenwettbewerb. Ein solcher habe Vor- und Nachteile.