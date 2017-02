Fridolfinger SPD will nach dem Stillstand einen Neuanfang

Die neue Vorstandschaft des SPD-Ortsverbands Fridolfing mit (hinten Zweiter von rechts) Wahlleiter Sepp Konhäuser: (hinten von links) Wilhelm Aigner, Claudia Hartl, Werner Schulzke Johann Schild, (vorne von links) Michaela Maier, Anna Aigner, Gerlinde Wallner, Edith Friedrich. − F.: aig Die neue Vorstandschaft des SPD-Ortsverbands Fridolfing mit (hinten Zweiter von rechts) Wahlleiter Sepp Konhäuser: (hinten von links) Wilhelm Aigner, Claudia Hartl, Werner Schulzke Johann Schild, (vorne von links) Michaela Maier, Anna Aigner, Gerlinde Wallner, Edith Friedrich. − F.: aig



Der SPD-Ortsverein Fridolfing hat seine Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen abgehalten. Nachdem die letzten Wahlen länger als zwei Jahre zurück lagen, hatte der Kreisverband Traunstein dazu eingeladen.

Ein großes Thema war demnach die Neuwahl. Der frühere Vorsitzende Horst Endlmaier hatte bereits vor der Kommunalwahl im März 2014 angekündigt, sich zurückzuziehen. Ein anderes waren die Vorkommnisse der vergangenen Jahre. In einer Aussprache flammten alte Ressentiments wieder auf und sie verlief kontrovers, schreibt die SPD. Einige wenige hätten Vergangenes nicht ad acta legen und sich auf einen Neustart konzentrieren wollen.

Diskutiert wurde im Wesentlichen über die gemeinsame Liste aller Parteien bei der Kommunalwahl, erklärte Bürgermeister Johann Schild gestern auf Nachfrage der Heimatzeitung. Diese und die damit einhergehende Personenwahl sei damals in der Partei beschlossen worden. Als außer ihm nur zwei SPD-Mitglieder in den Gemeinderat gewählt wurden, hätten einige die Entscheidung für eine Liste kritisiert – um das Thema sei es nun noch einmal gegangen. Horst Endlmaier bedauerte in der Versammlung den Stillstand nach der Kommunalwahl.

Bei den schriftlich durchgeführten Neuwahlen wurde Schild zum Vorsitzenden gewählt. Seine Stellvertreterin ist Gerlinde Wallner. Als Kassenwartin erhielt erneut Michaela Maier und als Schriftführerin Anna Aigner das überwältigende Votum der Versammlung. Beisitzer und somit Mitglieder der erweiterten Vorstandschaft sind Edith Friedrich (auch zweite Kassiererin), Wilhelm Aigner (auch zweiter Schriftführer) sowie Otto Huss, Horst Endlmaier, Bettina Kühnhauser, Claudia Hartl und Werner Schulzke. − aig