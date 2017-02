Kein Empfang in Otting: Bringt ein Funkturm die Lösung?

Am Feuerwehrhaus in Otting wäre ein möglicher Standort für einen Mobilfunkturm, der optimalen Empfang sowohl für Otting und Umgebung wie auch für das Gewerbegebiet Scharling gewährleisten würde. −Foto: Eder Am Feuerwehrhaus in Otting wäre ein möglicher Standort für einen Mobilfunkturm, der optimalen Empfang sowohl für Otting und Umgebung wie auch für das Gewerbegebiet Scharling gewährleisten würde. −Foto: Eder



Wagings Zweiter Bürgermeister Mathias Baderhuber hatte in der Januar-Gemeinderatssitzung angeregt, doch eine Whatsapp-Gruppe für den Gemeinderat zu begründen. Dies wäre vor allem, wie er sagte, für die Räte im Bereich von Otting ein schöner Service, weil es dort bekanntlich keinen Mobilfunk-Empfang gebe. Diese Situation wird nicht nur von Baderhuber, sondern von vielen Ottingern beklagt. Jetzt aber gäbe es eine Lösung, die die Telekom vorschlägt – vor allem auch in Hinblick auf das in der Nähe von Otting liegende Gewerbegebiet Scharling (offiziell "Waging West"): einen 25 Meter hohen Mobilfunkturm eventuell am Standort Feuerwehrhaus Otting.

Bürgermeister Herbert Häusl berichtete der Lokalzeitung umgehend von diesem Vorschlag. Will er sich doch – wie einst beim Tetrafunkturm bei Plosau der Fall – nicht nochmals nachsagen lassen, mit solch brisanten Informationen hinter dem Berg zu halten. Dies hatte man ihm seinerzeit lange vorgehalten, und er hatte viele Male Besserung gelobt. − heMehr zum Thema lesen Sie am Donnerstag, 9. Februar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.