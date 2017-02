Bienenwaben im Wald entsorgt

Vier Müllsäcke voller Bienenwaben hat ein Unbekannter einfach so im Wald entsorgt. Vier Müllsäcke voller Bienenwaben hat ein Unbekannter einfach so im Wald entsorgt.



Vier Müllsäcke, gefüllt mit Bienenwaben, hat ein Unbekannter einfach so in einem Waldstück bei Innerlohen nahe Chieming, Landkreis Traunstein, "entsorgt". Der zuständige Jäger entdeckte dies und informierte Luise Mitterreiter, Bienengesundheitswartin im Kreisverband des Bayerischen Bienenzüchter Verbandes.

Die Chiemingerin machte ihrem Ärger darüber in einer E-Mail an die Heimatzeitung Luft. "Nicht nur, dass man seinen Müll nicht illegal im Wald entsorgen sollte, so sind auch die Waben aus fremden Bienenvölkern eine mögliche Ansteckungsquelle für die umliegenden Bienenvölker mit allen möglichen Krankheitserregern. Daher kann so ein Handeln nur als völlig verantwortungslos bezeichnet werden", schrieb sie. Die Waben seien umgehend in die Müllverbrennung gebracht worden. − red