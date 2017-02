15 Wohnungen statt betreutem Wohnen auf Helminger-Grundstück

Auf dem sogenannten Helminger-Grundstück, das seit langem als provisorischer öffentlicher Parkplatz benutzt wird, soll eine Wohnanlage mit 15 Wohnungen und Tiefgarage entstehen. −Foto: Eder Auf dem sogenannten Helminger-Grundstück, das seit langem als provisorischer öffentlicher Parkplatz benutzt wird, soll eine Wohnanlage mit 15 Wohnungen und Tiefgarage entstehen. −Foto: Eder



Eine Bebauung des sogenannten Helminger-Grundstücks an Wilhelm-Scharnow-Straße und Schulgasse kommt nicht so recht in die Gänge. Hatte der Waginger Bauausschuss vor knapp einem Jahr schon einmal 20 Wohneinheiten für Betreutes Wohnen auf dem knapp 1300 Quadratmeter großen Grundstück befürwortet, so kam in der jüngsten Bauausschusssitzung eine geänderte Anfrage zur Diskussion: Den neuen Planskizzen zufolge soll hier statt "Betreuten Wohnens" eine gewöhnliche Wohnanlage mit 15 Wohnungen errichtet werden.

Der Ausschuss hatte gegen das zwischenzeitlich etwas lockerer geplante Gebäude keine Einwendungen, sprach sich aber dennoch mit ein zu sieben Stimmen gegen den Antrag aus – weil die Anzahl der oberirdischen Stellplätze zu gering erschien und deren Anordnung nicht gefiel. Allerdings wurde Zustimmung signalisiert, wenn sich der Antragsteller zu gewissen Änderungen bereit erklärt.

Der Firma Spitzauer Immobilien GmbH aus Freilassing, die die Anfrage gestellt hatte, wurde das gemeindliche Einvernehmen in Aussicht gestellt, wenn mindestens acht Stellplätze der geplanten 21 oberirdisch angelegt werden – und zwar so, dass nach den geltenden Richtlinien ein sicheres Vorwärts-Einparken möglich ist. Entsprechend solle die Planung überarbeitet werden, so der nachfolgende einstimmige Beschluss des Bauausschusses; denn gegenüber dem betreutem Wohnen erhöhe sich der Stellplatzbedarf. − heMehr zum Thema lesen Sie am Freitag, 10. Februar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.