Wasserwachtler aus Taching verjüngen den Vorstand

Die neu gewählte Führungsriege der Wasserwacht-Ortsgruppe Taching am See (von links) Wolfgang Alversammer, Peter Schäffler, Julia Steinbacher, Sophia Thaller, Maxi Baldauf, Alexander Preuster und Markus Mayer. −Foto: mia



Wolfgang Alversammer bleibt weitere zwei Jahre Leiter der Wasserwacht-Ortsgruppe Taching am See. "Aber danach ist definitiv Schluss", machte der Vorsitzende, der den Posten nunmehr seit zwölf Jahren inne hat, anlässlich der Jahreshauptversammlung im Bergwirt deutlich. Mit der Wahl des 18-jährigen Maxi Baldauf zum Stellvertreter von Alversammer läuteten die Tachinger Wasserwachtler den Generationswechsel ein.

Vorgesehen ist, dass der junge Mann nach der Hälfte der Wahlperiode den Vorsitz übernimmt. Zum weiteren gleichberechtigten Stellvertreter wurde Peter Schäffler gewählt. Den Posten des Technischen Leiters übernahm Markus Mayer von Alexander Preuster, der künftig als dessen Stellvertreter fungiert. Um die Finanzen des Vereins kümmert sich weiter Claudia Unterreiner. Zu Jugendleitern bestimmte die Versammlung Sophia Thaller und Julia Steinbacher.

Wolfgang Alversammer freute sich über den guten Ausbildungsstand seiner Ortsgruppe. Den Rettungsschwimmerkurs absolvierten 14 Neumitglieder; acht von ihnen erreichten das bronzene, sechs das silberne Rettungsschwimmer-Abzeichen. Alversammer selbst absolvierte die Fortbildungen zum "Ausbilder Rettungsschwimmen" sowie zum "AED-Instruktor". Damit ist er berechtigt, die Wasserwacht-Mitglieder am Defibrillator auszubilden.

Lob und Anerkennung gab es vom Vorsitzenden auch für den scheidenden Technischen Leiter, Alexander Preuster. Dieser hatte maßgeblich an der Umstellung und Einführung des Digitalfunks mitgewirkt. "Sämtliche Umbauten und Schulungen nahm er ehrenamtlich und in seiner Freizeit vor", hob Alversammer hervor. − miaMehr zum Thema lesen Sie am Freitag, 10. Februar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.