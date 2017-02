Neue Details zum Taliban aus dem Landkreis Traunstein

Diesem 20-jährigen Flüchtling aus Afghanistan wird vorgeworfen, an der Ermordung eines amerikanischen Soldaten beteiligt gewesen zu sein, bevor er 2015 nach Deutschland floh. Diesem 20-jährigen Flüchtling aus Afghanistan wird vorgeworfen, an der Ermordung eines amerikanischen Soldaten beteiligt gewesen zu sein, bevor er 2015 nach Deutschland floh.



Der im Auftrag der Bundesanwaltschaft verhaftete mutmaßliche Taliban Abdol S. wurde am Mittwoch in einer Unterkunft in einer Gemeinde im nördlichen Landkreis Traunstein festgenommen. Der 20-Jährige lebte dort nach Informationen der PNP seit Frühjahr vergangenen Jahres mit mehreren Landsleuten zusammen. Der junge Mann galt bisher als vorbildlich integriert und kam nach eigenen Angaben über den Iran und die Türkei im Dezember 2015 nach Deutschland. Die ersten vier Monate hatte er dann in einer Sammelunterkunft verbracht, ehe er in den Landkreis Traunstein kam.

Abdol S. wurde am Donnerstag dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt worden, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Vorgeworfen wird ihm vom Generalbundesanwalt, dass er vor vier Jahren Mitglied der terroristischen Vereinigung "Taliban" gewesen ist und dabei gemeinsam mit anderen Taliban einen Mord begangen und einen Mord versucht hat.

Den Ermittlungen zufolge schloss sich der Beschuldigte im Jahr 2013 den radikal-religiösen Taliban in Afghanistan an und wurde im Umgang mit einem Sturmgewehr und Handgranaten ausgebildet. In mindestens zwei Fällen habe er 2013 und 2014 gemeinsam mit anderen Taliban gegen afghanische Regierungstruppen und US-Soldaten gekämpft. Mindestens ein amerikanischer Soldat sei getötet worden, zwei weitere seien verletzt worden.

