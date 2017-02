Danyál erhebt die Stimme : Von "The Voice of Germany" zum FM4-Protestsongcontest

Sein Auftritt am Sonntagabend in Wien könnte der nächste Schritt zum musikalischen Durchbruch und zum eigenen Album sein: Danyál Demir aus Trostberg hat es mit "Hosgeldiniz (Reißt die Arme auf)" ins Finale des FM4-Protestsongcontests geschafft. − Foto: privat Sein Auftritt am Sonntagabend in Wien könnte der nächste Schritt zum musikalischen Durchbruch und zum eigenen Album sein: Danyál Demir aus Trostberg hat es mit "Hosgeldiniz (Reißt die Arme auf)" ins Finale des FM4-Protestsongcontests geschafft. − Foto: privat



Der "The Voice of Germany"-Teilnehmer erhebt die Stimme: Danyál Demir hat es ins Finale des Protestsongcontests von FM4 geschafft. Der PSC, die subversvive Antwort des ORF-Jugendkultursenders auf den ESC (Eurovision Song Contest) könnte für den 24-jährigen Trostberger – nach der TV-Casting-Show – das nächste Sprungbrett Richtung Musikkarriere sein. Jedenfalls steht Danyál am morgigen Sonntag ab 19 Uhr in Wien auf der Bühne des Wiener "Theater Rabenhof " – und ist live auf FM4 zu hören und im Videostream des Senders auch zu sehen.

"Hosgeldiniz" – türkisch für Willkommen – heißt der Song, mit dem sich Danyál Demir für die nun schon 14. Auflage des alternativen Liederwettstreits im Nachbarland beworben hat. "Es geht um Vorurteile gegen Fremde und Ausländer, die man überwinden muss", beschreibt der Trostberger den schon vor gut zwei Jahren entstandenen Song. "Baba, schau wie gut ich Deutsch kann, besser als der Glatzenmann", spielt eine Textzeile auf das Spannungsfeld zwischen Integration, Willkommenskultur und rassistischen Skinhead-Umtrieben an. "Das Thema war mir schon immer wichtig", sagt der Sohn türkischer Eltern. "Jetzt hat es durch die Flüchtlingswelle eine besondere Aktualität bekommen." Ein Grund, warum die PSC-Jury "Hosgeldiniz (Reißt die Arme auf)" unter 200 Einsendungen zu einem der zehn besten Protestsongs gewählt hat, die nun beim großen Finale live performt werden.

Ein guter Münchner Freund, der im Nebenberuf Musikproduzent ist, hat ihm den Song, wie Danyál sagt, auf den Leib geschrieben. Dabei beweist er, dass er nicht nur – wie in den ersten drei Runden von "The Voice of Germany" – Soul- und R’n’B-Covernummern mit hohem Kuschelfaktor beherrscht. In "Hosgeldiniz" tritt der Trostberger aufs Gaspedal und liefert fette Beats und Rap-Passagen an. Was gut zum nicht ganz so stromlinienförmigen Grundtenor des FM4-Wettbewerbs passt. Akustische Rebellion gegen das Böse und Schlechte, Widerspenstigkeit gegenüber sozialen, politischen und sonstigen Missständen – das ist der Ansatz des ORF-Ablegers. Die Jury beim PSC-Finale besteht aus Kult-Autorin Stefanie Sargnagel, Austro-Pop-Shooting-Star Voodoo Jürgens, Sängerin Clara Blume, Journalistin Olivera Stajic, Peter Paul Skrepek von der MusikerInnengilde und FM4-Moderator Martin Blumenau.

