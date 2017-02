Verkehrsunfall: Auto überschlagt sich auf der St2104

Mit leichten Verletzungen wurde der Traunreuter nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht. − Foto: Reichgruber Mit leichten Verletzungen wurde der Traunreuter nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht. − Foto: Reichgruber



Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitagmittag auf der St2104 in Traunreut (Landkreis Traunstein) ereignet. Der Fahrer aus Traunreut ist ersten Erkenntnissen nach zu schnell in die Hans-Böckler-Straße eingebogen. Dabei verlor er wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Mit leichten Verletzungen wurde der Mann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz waren 21 Feuerwehrmänner und vier Feuerwehrautos, die Polizei und der BRK-Rettungsdienst. − pnp