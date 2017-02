Der Seniorengarten: Eine Auszeit vom Vergessen

Das Kartenspielen gehört auch zum Programm im Seniorengarten Auszeit und bereitet den demenzkranken Besuchern wie Josef Kraus (Mitte) viel Spaß. Auch Initiator Kurt Knebel (von links), die Ehrenamtliche Erika Schröder und die Leiterin Julia Junghardt greifen zu den Karten. Das Kartenspielen gehört auch zum Programm im Seniorengarten Auszeit und bereitet den demenzkranken Besuchern wie Josef Kraus (Mitte) viel Spaß. Auch Initiator Kurt Knebel (von links), die Ehrenamtliche Erika Schröder und die Leiterin Julia Junghardt greifen zu den Karten.



Sylvia Kraus hat eine kleine Liste im Kopf . Immer, wenn sie das Haus verlässt, hakt sie die einzelnen Punkte in Gedanken ab: Sind alle Feuerzeuge weggeräumt? Sind alle Türen verschlossen? Das ist wichtig, sonst könnte ihr Mann Josef sich verletzen, oder sich verlaufen. Der 69-Jährige leidet an Demenz und braucht fast permanent Betreuung. Es ist schwierig für sie, mit ihrem Hund wandern zu gehen oder ihre Freundinnen auf einen Kaffee zu treffen. Aber nicht unmöglich, dank des Seniorengartens Auszeit. Das Angebot im Traunreuter Stadtzentrum ermöglicht pflegenden Angehörigen, wieder mehr Zeit für sich selbst zu finden, während ihre Liebsten von Fachkräften und gut ausgebildeten Ehrenamtlichen in entspannter Atmosphäre betreut werden.

Der Alltag wird plötzlich zur Herausforderung, wenn man für einen Demenzkranken verantwortlich ist. Um die tägliche Routine zu erleichtern, hat Kurt Knebel, der auch Mitglied im Seniorenbeirat der Stadt Traunreut ist, ein Konzept entwickelt. "Ich habe mich gefragt, warum es nicht so etwas wie einen Kindergarten für Senioren gibt. So entstand der Seniorengarten."

Trotz der hohen Belastung, unter der viele pflegende Angehörige stehen, kommen wenige Menschen in den Seniorengarten. Dr. Sabine Mayr-Gehrke, die medizinische Beraterin des Seniorengartens, weiß woran es liegt: "Angehörige gestehen sich die Krankheit viel zu spät ein." 1,2 Millionen diagnostizierte Fälle an Demenz gebe es in Deutschland, aber Mayr-Gehrke schätzt die Dunkelziffer viel höher. "Es existiert noch immer dieses Stigma des dummen Opas. Aber es ist eine Krankheit. Und in gewisser Weise gehört es zum Altern dazu. Eine Hirnatrophie, der Verlust von Gehirnsubstanz, ist eine Alterserscheinung, wie schlaffere Haut." − nbMehr dazu lesen Sie in der Wochenendausgabe von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.