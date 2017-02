Alkohol am Steuer – keine Faschingsgaudi

Fürs Faschingsfinale hat die Polizei verstärkte Alkoholkontrollen angekündigt. − Foto: dpa Fürs Faschingsfinale hat die Polizei verstärkte Alkoholkontrollen angekündigt. − Foto: dpa



Die Polizei im Bereich des Präsidiums Oberbayern-Süd musste alleine in den letzten Faschingstagen des vergangenen Jahres 23 Alkoholunfälle aufnehmen. 92 Lenker wurden bei Kontrollen aus dem Verkehr gezogen, weil sie zu viel intus hatten. 23 Unbelehrbare standen unter Drogeneinfluss. 22 Mal konnte die Polizei eine Trunkenheitsfahrt noch vor Fahrtantritt verhindern. "Zahlen, die für sich sprechen und belegen, dass die anstehenden verstärkten Polizeikontrollen in der heißen Phase des Faschingstreibens notwendig sind", so Polizei-Pressesprecher Andreas Guske gegenüber der Heimatzeitung.

Alkohol und Drogen am Steuer sind sehr gefährlich und führen häufig zu schweren Verkehrsunfällen mit Toten und Verletzten, wie Guske weiter ausführt. "Sie kosten nicht nur viele Menschenleben, sondern verursachen auch vielfaches Leid und zerstören ganze Familien und Existenzen. Deshalb werden Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss auch hart bestraft." Neben einem Fahrverbot von mindestens einem Monat und Punkten auf dem Flensburger Punktekonto drohen den Alkohol- und Drogensündern empfindliche Geldstrafen, die nicht selten ein Monatseinkommen übersteigen. Durch den Verlust des Führerscheines kommen häufig auch noch berufliche Konsequenzen hinzu. Der Bußgeldkatalog sieht bereits bei 0,5 Promille Alkohol oder Drogenkonsum eine Geldbuße von wenigstens 500 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei und mindestens einen Monat Fahrverbot vor. − redEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 11./12. Februar 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.