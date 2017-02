Tag des Notrufs: Heute dreht sich alles um die 112

Zur europaweiten Notrufnummer 112 haben sic h hier Aktive der Feuerwehr Erlstätt formiert. − Foto: ILS Zur europaweiten Notrufnummer 112 haben sic h hier Aktive der Feuerwehr Erlstätt formiert. − Foto: ILS



An diesem Samstag dreht sich alles um den Notruf: Die Verantwortlichen der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst (ILS) Traunstein und des BRK-Kreisverbandes Traunstein erinnern an die europaweite Notrufnummer 112, auf die das Datum des Aktionstags zurück geht (11.2.). Im Jahr 2016 waren insgesamt 248284 Notrufe in der ILS Traunstein eingegangen. Seit mittlerweile sieben Jahren steht die ILS als zentrale Notrufleitstelle den Bürgern aus den Landkreisen Altötting, Berchtesgadener Land, Mühldorf und Traunstein zur Verfügung. Die Mitarbeiter sind somit zuständig für ein Gebiet, dass mit rund 3800 Quadratkilometern das Eineinhalbfache der Fläche des Bundeslandes Saarland umfasst.

Eine immer mehr an Bedeutung zunehmende Aufgabe ist die Überbrückung des "therapiefreien Intervalls" bis zum Eintreffen des ersten qualifizierten Rettungsmittels. Die richtigen Sofortmaßnahmen sind oft entscheidend für den späteren Genesungsverlauf. Das medizinisch geschulte Personal der ILS unterstützt den Anrufer bei der Durchführung von Erste-Hilfe-Maßnahmen und gibt hilfreiche Tipps. Aufgrund der Erfahrungen im täglichen Betrieb haben die Mitarbeiter an alle Bürger appelliert, die Kenntnisse in der Ersten Hilfe aufzufrischen. "Leider besitzt dies in der Bevölkerung nicht den Stellenwert, den es eigentlich haben müsste", so ILS-Geschäftsführer Josef Gschwendner.

WANN WÄHLE ICH 112?Die 112 ist die gemeinsame Notrufnummer für Feuerwehr und Rettungsdienst. Sie ist in ganz Europa vorwahlfrei, kostenlos und wird im Funk- und Festnetz mit Vorrang behandelt. Im medizinischen Bereich ist der Notruf Patienten mit lebensgefährlichen Erkrankungen oder Verletzungen und bei schweren gesundheitlichen Gefährdungen vorbehalten. Handelt es sich um eine Erkrankung, mit der normalerweise ein niedergelassener Arzt aufgesucht werden würde, aber die Behandlung aus medizinischen Gründen nicht bis zum kommenden Tag warten kann, ist dagegen der ärztliche Bereitschaftsdienst unter Tel. 116117 anzurufen. Auch diese Nummer funktioniert ohne Vorwahl, gilt deutschlandweit und ist kostenlos. − red