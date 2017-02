Gegen Rewe/Rossmann: Bürgerbegehren in Waging angestrebt

Ein Bürgerbegehren gegen die Ansiedlung von Rewe und Rossmann wird angestrebt. Die Betreiber sind, von links, Tilo Schröder-Waritschlager, Doris Waritschlager und Walter Wimmer sowie (nicht auf dem Bild) Bernhard Böhr. −Foto: Eder Ein Bürgerbegehren gegen die Ansiedlung von Rewe und Rossmann wird angestrebt. Die Betreiber sind, von links, Tilo Schröder-Waritschlager, Doris Waritschlager und Walter Wimmer sowie (nicht auf dem Bild) Bernhard Böhr. −Foto: Eder



Premiere für Waging: Erstmals in der Historie der Marktgemeinde soll ein Bürgerbegehren in die Wege geleitet werden – gegen die vom Gemeinderat mehrheitlich angestrebte Ansiedlung eines Rewe- und eines Rossmann-Marktes am Ortsende von Waging in Richtung Otting. Initiatoren sind Walter Wimmer, Tilo Schröder-Waritschlager, Doris Waritschlager und Bernhard Böhr. Ab der kommenden Woche liegen die Unterschriftenlisten in 18 Waginger Geschäften aus, und eine Postwurfsendung an alle Haushalte soll die Bürger für das Thema sensibilisieren.

Vor diesem Hintergrund stellte Gemeinderatsmitglied Georg Huber in der Sitzung am Donnerstag die Frage, ob es irgendwelche finanziellen Risiken für die Gemeinde geben könnte, wenn jetzt zwar am Flächennutzungsplan und Bebauungsplan weitergearbeitet wird, dann aber eventuell ein erfolgreicher Bürgerentscheid das ganze Thema zum Erliegen bringen würde. Denn es sei ja wohl geplant, das Thema Bebauungsplan für Rewe/Rossmann bereits am 1. März in der Bauausschuss-Sitzung zu behandeln.

Mögliche Regressansprüche der Investoren an die Gemeinde seien vollkommen auszuschließen, antwortete darauf Geschäftsleiter Franz Röckenwagner. Dies sei ausdrücklich von Anwalt Christoph Wamsler, der für die Gemeinde den sogenannten "städtebaulichen Vertrag" ausarbeitet, so bestätigt worden. Das Risiko für bereits angefallene Planungskosten liege klar beim Investor. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens sind der Überzeugung, dass das "Ortskernsterben beschleunigt", zu Kaufkraftverlust der bisherigen Geschäfte führt und in der Folge immer mehr Leerstände in der Ortsmitte mit sich bringen würde. − heMehr zum Thema lesen Sie am Samstag, 11. Februar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.