Bald faire Schokolade in Tittmoning – Außerdem: Bäume besichtigt

Einige Äste entfernen oder "das Fragment eines Ahorns" (Dirk Reichenau) auf dem Kolping-Platz durch einen Baum ersetzen, an den nicht mehr so nah hingefahren werden darf? Auch darum ging es. − Foto: end



Die Entscheidung war einstimmig. Zwischenzeitlich ging es im Sitzungssaal des Tittmoninger Rathauses trotzdem etwas hitzig zu, nachdem Bürgermeister Konrad Schupfner den Stadtrat über eine Besichtigung von Bäumen an öffentlichen Wegen informiert hatte. Mitte Januar war er mit Förster Max Poschner, dem Kreisfachberater für Gartenbau Markus Breier, den Referenten für Forst und Naturschutz Annemarie Dandl (CSU) und Robert Lex (Ökoliste) sowie Mitgliedern der Verwaltung deshalb unterwegs gewesen.

Oft wurde empfohlen, Bäume auszuschneiden oder beschädigte Exemplare zu fällen. Robert Lex hatte dazu jedoch einige Anmerkungen – wiewohl er die "geballte Kompetenz" der Kommission und die Bedeutung der Sicherheit betonte. Auch an zwei Pappeln im Süden des Hüttenthaler Felds sollen Äste entfernt werden – sie ragen über den Rand von Baugrundstücken. "Es ist nicht egal, ob die Äste weg sind", findet Lex, "das schadet dem Baum." Eine Gefahr sehe er nicht, der Käufer des Grunds habe um die Pappeln gewusst. Und gerade Bäume bänden ein Gebiet in die Kulturlandschaft ein. Dem Bürgermeister empfahl er vor einer Aktion eine Artenschutz-Prüfung, sonst könnten bis zu 50000 Euro Strafe auf die Stadt zukommen. Dem widersprachen Schupfner, Annemarie Dandl und Dirk Reichenau (SPD).

Außerdem präsentierten drei Mitglieder der Fairtrade-Steuerungsgruppe in der Sitzung einen Zwischenbericht ihrer Arbeit. Faire Produkte werden in Tittmoning gut angenommen, war das Fazit von Norbert Köpferl, Monika Lechner und Gertraud Nachbichler. Sie verrieten auch die Pläne der Gruppe für das Jahr. Bekannte Vertreter aus der Reihe fairer Produkte in Tittmoning sind wohl die Ortsteile-Kaffees: "Tittmoninger Harmonie" oder "Astener Perle" heißen sie. "Vereine kommen bei Festen auf die Steuerungsgruppe zu und fragen, ob wir den Kaffee liefern können", zeigte sich Monika Lechner erfreut. Ein weiteres Projekt ist die faire Schokolade. Noch in diesem Jahr soll sie in Tittmoning erhältlich sein. − smbMehr zum Thema lesen Sie am Samstag, 11. Februar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.