Grüne fordern in Fridolfing "Obergrenze" für Flächenverbrauch

Trotz aller Forderungen und Beteuerungen: Der Flächenverbrauch in Deutschland und in Bayern ist nach wie vor enorm. 13,2 Hektar sind es täglich im Bundesland. Der Grünen-Ortsverband Salzachtal hatte deshalb in den Gasthof Gruber in Pietling eingeladen, zu einem Diskussionsabend unter dem Titel "Beton frisst Heimat". Alle drei Bürgermeister der Region stellten sich der Diskussion.

Die Bündnis-Grünen konstatieren einerseits ein Versagen der Landesplanung, aber auch große Mitschuld der Kommunen. Die würden teilweise bedenkenlos neue Bau- und Gewerbegebiete – sogar auf Vorrat – ausweisen, und nicht selten konkurrieren. Als Beispiel diente die Firma Brückner in Tittmoning. Obwohl es Alternativ-Flächen gegeben hätte, habe die Stadt alles unternommen, um ein acht Hektar großes Sondergebiet auszuweisen. Und das auf besten landwirtschaftlichen Böden.

Die Lage sei dramatisch, meint Beate Rutkowski, Kreisvorsitzende im Bund Naturschutz. In den Gemeinden Tittmoning, Fridolfing und Kirchanschöring würde seit dem Jahr 2000 jährlich ein Prozent der Gemeindefläche zugebaut. Wie sich die Region verändert, zeigte zu Beginn Dr. Maximilian Steinmaßl mit Bildern von einst und jetzt. An Ortseinfahrten wie in Kirchanschöring stehen nun große Betriebsbauten, in Petting stellte man das Gewerbegebiet Wasserbrenner isoliert in die Natur. In Petting und Waging entstanden fast zeitgleich zwei große Lagerhäuser. In Laufen habe die Firma Hörl isoliert gebaut.

Für Rutkowski ist klar: Es muss sich was ändern. "Innen- vor Außenentwicklung und verstärktes Bauen in die Höhe." Und eine Streichung jeglicher Ausnahmen vom Anbindegebot. 11000 Hektar Gewerbeflächen in Bayern seien derzeit unbebaut, wusste MdL Ludwig Hartmann, Fraktionssprecher der Grünen im bayerischen Landtag, zu berichten. Im Landkreis Traunstein seien es 60 Hektar. Und das seien nur jene, die freiwillig gemeldet wurden.

Johann Schild, Bürgermeister von Fridolfing verwies auf die Arbeitsplätze am Ort: 3000 seien es mittlerweile in seiner Gemeinde. Dem Vorwurf, auf Vorrat auszuweisen, widersprach Schild: "Wir müssen vorausschauen, denn die Betriebe warten nicht zwei oder drei Jahre, bis die Verfahren abgeschlossen sind." Auch die Nachfrage nach Wohnraum sei enorm. Die Gemeinde habe drei Häuser mit 27 Wohneinheiten gebaut und errichte zwei weitere mit 24 Einheiten, um Flächen zu sparen. Gleichwohl werde man auf die "beliebten Einfamilienhäuser" nicht verzichten können. "Der Druck ist enorm", pflichtete Hans-Jörg Birner seinem Bürgermeisterkollegen bei. − höfMehr zum Thema lesen Sie am Samstag, 11. Februar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.