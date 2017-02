Altlandrat Hermann Steinmaßl erhält das Bundesverdienstkreuz

Altlandrat Hermann Steinmaßl. Altlandrat Hermann Steinmaßl.



Innenminister Joachim Herrmann händigt am kommenden Donnerstag in seinem Büro in München das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an den Traunsteiner Altlandrat Hermann Steinmaßl aus.

Der 68-jährige Fridolfinger begann seine politische Karriere 1971 als Ortsvorsitzender der JU Fridolfing. Über zwei Jahrzehnte war er Mitglied des Gemeinderates. Daneben war er von 1978 bis 2014 Mitglied des Kreistages des Landkreises Traunstein, davon zwölf Jahre Vorsitzender der CSU-Fraktion. Von 1982 bis 1998 saß er im Bezirkstag Oberbayern und anschließend bis 2002 im Landtag. Das Amt des Landrats des Landkreises Traunstein hat Hermann Steinmaßl zwölf Jahre mit größtem Engagement ausgeübt. Vor allem das Thema Wirtschaftsförderung war für ihn "Chefsache". Auch im Bereich der Energiepolitik habe Steinmaßl wichtige politische Signale gesetzt, heißt es vom Ministerium. Für die Sicherung der Kreiskliniken und der Kreisaltenheime habe er sich ebenso vehement eingestezt wie für den Erhalt der Kulturlandschaft und des Brauchtums. − red