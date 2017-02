Snowkite-Europameisterin Nadine Stippler aus Trostberg im Porträt

Schwacher Wind und dichter Nebel haben Nadine Stippler und viele andere Snow-Kiter nicht davon abhalten können, am Reschensee in Südtirol die Schirme aufzuziehen und sich auf Skiern oder Snowboards mit bis zu 100 Stundenkilometern über den zugefrorenen See ziehen zu lassen, um die besten Europas in ihren Reihen zu ermitteln. − Fotos: www.snowkite-open.com Schwacher Wind und dichter Nebel haben Nadine Stippler und viele andere Snow-Kiter nicht davon abhalten können, am Reschensee in Südtirol die Schirme aufzuziehen und sich auf Skiern oder Snowboards mit bis zu 100 Stundenkilometern über den zugefrorenen See ziehen zu lassen, um die besten Europas in ihren Reihen zu ermitteln. − Fotos: www.snowkite-open.com



Das ist mal ein gelungener Kaltstart: Die 22-jährige Trostbergerin Nadine Stippler trat vergangenes Wochenende zum ersten Mal beim internationalen Snowkite-Wettbewerb am Reschensee in Südtirol an und holte gleich zwei Meistertitel auf Skiern: deutsche Meisterin in der Disziplin "Long Distance" (Langstrecke) und Europameisterin in der Kategorie "Race" (Rennen).

Völlig überraschend kommen diese Erfolge nicht, denn die in Traunreut arbeitende Erzieherin ist sowohl auf Skiern als auch mit dem Kite eine Expertin. Mit vier Jahren begann sie mit dem Skilaufen, und seit ihrem 16. Lebensjahr ist sie als Skilehrerin bei der Skischule Oberaudorf im Einsatz. "Irgendwann war mir das Skilaufen aber zu langweilig, ich habe nach einer neuen Herausforderung gesucht." Für die wärmeren Monate hat sie diese bereits vor fünf Jahren gefunden: Kitesurfen. Dabei steht sie auf einem Board und lässt sich von einem Schirm übers Wasser ziehen, den sie 27 Meter über sich hart am Wind steuert.

"Kitesurfen hat mein Leben komplett verändert, es ist eine Leidenschaft, die mein Herz höher schlagen und meine Augen strahlen lässt. Es ist ein magisches Gefühl", beschreibt Nadine Stippler ihre Begeisterung für diesen Sport, der inzwischen beinahe jedes freie Wochenende ausfüllt. Sobald sie frei hat, packt sie ihre Ausrüstung in ihren VW Bus und sucht den besten Wind, der sie im Sommer übers Wasser schießen und springen lässt.

In den ersten drei Jahren perfektionierte die Trostbergerin ihre Technik so weit, dass sie als Ausbilderin arbeiten konnte. Seit zwei Jahren ist sie damit "Kitesurfinstructor" am Reschensee und lehrt Nachwuchssportlern, den Schirm so über sich im Wind zu steuern, dass sie mit einem Bord übers Wasser gleiten und manchmal eben auch springen können. "Das ist ein unglaubliches und berauschendes Gefühl, in das ich mich total verliebt habe", schwärmt die 22-Jährige.

Was einen im Sommer so begeistert, mag man im Winter ungern missen, und so hat die 1,65 Meter große Sportlerin vor einem Jahr erstmals ihre Skier angeschnallt, die Kite-Bar, also die Lenkeinheit des Kiteschirms, in die Hand genommen und sich vom Wind über Schnee ziehen lassen: "Das geht bei uns in der Region auch auf manchen Flächen, über die keine Stromleitungen führen." Aber wie in den Sommermonaten gilt: Wer richtig Kite-Surfen will, braucht optimalen Wind, der möglichst konstant und mit hoher Geschwindigkeit bläst. Für Nadine Stippler ist hier – wie im Sommer - der nächstgelegene ideale Ort der Reschensee in Südtirol. Für die dort herrschenden Verhältnisse nimmt sie mindestens jedes zweite Wochenende die dreistündige, 290 Kilometer lange Anfahrt in Kauf, schläft auch bei klirrender Kälte im Bus ohne Standheizung und kostet jede Minute an den langen Leinen ihres Kites aus.

