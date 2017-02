War das Scheitern des AlzChem-Börsengangs abzusehen?

Die Eingrenzung des Wertpapierpreises war wenig attraktiv: Die AlzChem AG musste aufgrund mangelnder Nachfrage den geplanten Börsengang absagen. Dies wird mit Unsicherheiten aufgrund der politischen Lage begründet. Die "Wirtschaftswoche" sieht andere Gründe. − Foto: hr Die Eingrenzung des Wertpapierpreises war wenig attraktiv: Die AlzChem AG musste aufgrund mangelnder Nachfrage den geplanten Börsengang absagen. Dies wird mit Unsicherheiten aufgrund der politischen Lage begründet. Die "Wirtschaftswoche" sieht andere Gründe. − Foto: hr



Nach den Plänen der AlzChem-Eigentümer hätten am Freitag die ersten Aktien des Trostberger Chemieunternehmens an der Frankfurter Börse gehandelt werden sollen. Doch der Gang aufs Parkett blieb ihnen vorerst verwehrt. Es hatten sich nicht genügend Investoren gefunden, die innerhalb der festgesetzten Preisspanne zeichnen wollten. In einer Pressemitteilung wird dies mit Unsicherheiten aufgrund des "gegenwärtig weiterhin von politischen Themen dominierten Marktumfeldes" begründet (die Heimatzeitung berichtete). Das Rauschen im Finanz-Blätterwald hört sich aber anders an.

Die "Wirtschaftswoche" (vom 3.2.2017) kommentierte bereits eine Woche vor der Handelsstart-Panne: "Auch bei AlzChem wird der Eindruck erweckt, dass nicht in erster Linie ein Unternehmen langfristig erfolgreich an der Börse etabliert werden soll. Vielmehr finden sich Warnhinweise, dass es sich vor allem darum drehen könnte, die Kasse der Altaktionäre zu füllen. Schon die Struktur des Börsengangs ist offenbar stark darauf ausgerichtet, den Altaktionären um Löw und Vorderwülbecke den Ausstieg zu ermöglichen. Sie kauften AlzChem 2009 für 79 Millionen Euro aus den Resten des ehemaligen Ruhrgebietskonzerns RAG, der heutigen Evonik. Für rund 6,1 Millionen Aktien aus ihrem Bestand oder 55 Prozent der Altaktien verlangen sie jetzt bis zu 165 Millionen Euro, bekämen also schon allein damit ihren Einsatz mehr als doppelt zurück. Klappt der Plan, würden bis zu 62,5 Prozent der AlzChem-Anteile, über die Börse verteilt, in Streubesitz gelangen."

Mehr dazu lesen Sie am Wochenende in Ihrer Heimatzeitung.