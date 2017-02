Bub (11) schläft bei Freund - und löst große Suchaktion aus

− Foto: Symbolbild dpa − Foto: Symbolbild dpa



Ein Vater aus Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) rief am Samstag gegen 22.21 Uhr bei der Polizeieinsatzzentrale in Rosenheim an und vermisste seinen elfjährigen Sohn, der am Nachmittag gegen 14.30 Uhr im Ortsbereich Reit im Winkl zum Langlaufen gegangen war, als vermisst.

Aufgrund der niedrigen äußeren Temperaturen, der bereits länger andauernden Abgängigkeit und des Alters des Jungen wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet, in deren Verlauf 176 Kräfte von Polizei, umliegenden Feuerwehren, Bergwachten, Rettungsdienst, SEG‘s, Rettungshundestaffel und DLRG bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags alle möglichen Suchbereiche überprüften.

Gegen 7.45 Uhr konnte der Junge dann wohlbehalten bei einem Spielkameraden in Reit im Winkl aufgefunden werden. Er war dort, ohne seinen Eltern Bescheid zu geben, über Nacht geblieben. − pnp