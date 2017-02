Preisschnalzen rund um den Waginger See diesmal in Schönram

Die Konzentration ist gut zu sehen auf des "Aufdrahers" Gesicht. − Foto: Albrecht Die Konzentration ist gut zu sehen auf des "Aufdrahers" Gesicht. − Foto: Albrecht



Schon bevor der Wettkampf eigentlich losging, gaben die Passen gestern beim großen "Preisschnalzen rund um den Waginger See" Proben ihres Könnens für die Anwesenden. Mehr als 50 Passen bewarben sich um den Prestige-Titel. Schon beim Empfang wurden die Schnalzer und Gäste von der Musikkapelle Ringham-Petting in der großen Lagerhalle der Brauerei Schönram unterhalten und konnten sich mit Essen und Getränken für die Anstrengungen beim Schnalzen am Nachmittag stärken. Der Titel beim "Preisschnalzen rund um den Waginger See" dürfte auch eine gute Grundlage sein für das "Rupertigau-Preisschnalzen" am kommenden Wochenende in Feldkirchen-Mitterfelden. Ein ausführlicher Bericht folgt in Ihrer Südostbayerischen Rundschau. − al