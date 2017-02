Bahnhof Waging: Zufahrt und Parken verboten

Ab diesem Schild ist der Bahnhofsbereich Privatgelände. Es ist lediglich erlaubt, zu Fuß zum Bahnsteig zu gehen, der, wie berichtet, nächstes Jahr barrierefrei gestaltet werden soll. − Foto: Eder Ab diesem Schild ist der Bahnhofsbereich Privatgelände. Es ist lediglich erlaubt, zu Fuß zum Bahnsteig zu gehen, der, wie berichtet, nächstes Jahr barrierefrei gestaltet werden soll. − Foto: Eder



Der Waginger Bahnhof soll, wie berichtet, barrierefrei werden – wenn auch erst im kommenden Jahr. Das war in diesen Tagen die positive Nachricht für die Gemeinde Waging. Weniger positiv ist dagegen, dass die Situation um den Bahnhof herum weiterhin ungeklärt ist. Denn seit das Gebäude vor Jahren von der Bahn – beziehungsweise einer von ihr beauftragten Firma – an privat verkauft worden ist, ist die Grundstückssituation kompliziert geworden. Eine baldige Lösung scheint auch nicht in Sicht.

Im Gemeinderat war das Thema zuletzt unter dem Punkt "Anfragen" mehrfach zur Sprache gekommen. Ob es denn möglich wäre, die Zufahrt oder Parkplatz-Situation zu klären, war da angeregt worden. Es gibt jedoch ein erhebliches Problem. In den kommenden zwei Jahren wird sich voraussichtlich gar nichts ändern. Das gab Bürgermeister Herbert Häusl im Gemeinderat bekannt und erläuterte das Problem auf Anfrage unserer Zeitung im Detail.

Bei einem Gespräch mit Gemeindevertretern, das in positiver Atmosphäre geführt worden sei, habe der Eigentümer des Bahnhofs nämlich angekündigt, in den kommenden Jahren größere Umbauten zu planen. Und bis dahin wolle er eigentlich nicht, dass im Umfeld etwas geschieht. Es sei verständlich, so der Bürgermeister, dass eine Neugestaltung des Vorplatzes aus Sicht des Eigentümers erst nach seiner Umbaumaßnahme Sinn mache. Diesbezüglich habe beim Gespräch absolutes Einverständnis bestanden, und auch darüber, dass nach dem Umbau eine Neugestaltung des Vorplatzes sehr wichtig sei. − heMehr zum Thema lesen Sie am Montag, 13. Februar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.