Papstsekretär in Siegsdorf über Glaubens- und Wertekrise

Dr. Georg Gänswein in Bad Adelholzen zusammen mit Generaloberin Schwester Rosa Maria Dick. − Foto: ae



Gefragt wie nur selten zuvor waren die Eintrittskarten zum Empfang der regionalen Wirtschaft des Gewerbeverbandes Traunstein und Umgebung. Die rund 400 Gäste aus Wirtschaft und Politik, von Verbänden und Behörden warteten im Festsaal der Adelholzener Alpenquellen in Bad Adelholzen gespannt auf die Worte des Festredners Dr. Georg Gänswein. Der 60-jährige Schwarzwälder hat als Kurienerzbischof, Präfekt des Päpstlichen Hauses und Privatsekretär des emeritierten Papstes Benedikt XVI. und des amtierenden Papstes Franziskus Zugang zum innersten Machtzentrum des Vatikans in Rom.

Sein Vortrag mit dem Titel "Europa und das Christentum – Sackgasse oder Weg in die Zukunft" hatte im Vorfeld große Erwartungen geweckt. Als ausgewiesener Spezialist für Kirchenrecht, ehemaliger Richter der Erzdiözese München und Freising sowie Mitarbeiter von Kardinal Ratzinger in der Glaubenskongregation machte es Gänswein seinen Zuhörern allerdings nicht leicht. Nach der Vermittlung ausdrücklicher Grüße des emeritierten Papstes Benedikt VXI. an seine bayerische Heimat glich der Vortrag von Gänswein über weite Strecken einer philosophischen Vorlesung.

Vor dem Vortrag hatte Gänswein bei einem Gespräch mit Wirtschaftsbeiräten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises in kleinerer Runde Einblicke in den Alltag im Vatikan gegeben. Mit dem ehemaligen Papst Benedikt XVI. treffe er sich täglich, dieser sei "völlig klar im Kopf, nur beim Gehen gibt es Probleme".Auf Nachfragen gab Gänswein zu, dass die Arbeit als Privatsekretär erst für Benedikt XVI. und danach für Papst Franziskus "anfangs einem Spagat geglichen" habe.Stellung nahm er auch zu Fragen des Priesternachwuchses und des Zölibats, zu Glaubensschwund und Authentizität sowie zum öffentlichen Bild und der tatsächlichen Situation im Vatikan.