Burschen- und Arbeiterverein Fridolfing wählt neuen Vorstand

Die Jahreshauptversammlung des Burschen- und Arbeitervereins Fridolfing-Pietling fand im Schützenstüberl des Gasthauses Wimmer statt. Vorsitzender Konrad Jäger eröffnete die Versammlung und verlas die Tagesordnung, auf welcher der Kassenbericht, ein Rückblick über das abgelaufene Vereinsjahr, Neuwahlen der Vorstandschaft, Ehrungen und eine Abstimmung über den Eintrag in das Vereinsregister standen.

Der Höhepunkt des vergangenen Jahres war die Gründung eines Burschenvereins innerhalb des Arbeiterunterstützungsvereins (AUV) Fridolfing. Es waren mehrere Besprechungen und Zusammenkünfte nötig, bevor es am 24. Juni so weit war. In einer Generalversammlung wurde über einen neuen Namen und eine neue Satzung abgestimmt. Der Verein heißt nun "Burschen- und Arbeiterverein Fridolfing-Pietling". Nun wurden wegen diesen Änderungen Neuwahlen fällig.

Schild leitete anschließend die Wahl. Der bisherige Zweite Vorsitzende Johann Huber, der Zweite Kassier Helmut Niedermeier und Schriftführerin Rosalie Otter ließen sich nicht mehr aufstellen. Vorsitzender des Vereins bleibt Konrad Jäger, sein neuer Stellvertreter ist Johann Lenz. Zu Kassieren wurde Daniel Brüderl und als Stellvertreter Paul Kletzl gewählt. Schriftführer ist Simon Maier, Zweiter Schriftführer Bastian Thalbauer. Die Fahne trägt Florian Obermaier. Als Beisitzer sind Andreas Kraller, Lukas Zeif, Alexander Veitlmeier und Alexander Prams tätig. Als Kassenprüfer wurden Otto Huß und Thomas Maier bestellt.