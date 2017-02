Kammer als Mekka der Chiemgauer Narren+++Fotos

Beste Laune brachten alle Teilnehmer des Faschingszuges in Kammer mit. Als Fußgruppe war unter anderem die rührige Dirndlschaft aus Stein dabei, die den Getränkenachschub gleich im Leiterwagerl mit sich führte. − Fotos: ko Beste Laune brachten alle Teilnehmer des Faschingszuges in Kammer mit. Als Fußgruppe war unter anderem die rührige Dirndlschaft aus Stein dabei, die den Getränkenachschub gleich im Leiterwagerl mit sich führte. − Fotos: ko



In der ehemaligen Gemeinde Kammer waren am Sonntag die Narren los. Ein Faschingszug, wie ihn der Chiemgau in den vergangenen Jahren in dieser Größe nicht oft gesehen hat, bewegte sich vom nördlichen Ortseingang auf der Kreisstraße nach Rettenbach. Weit mehr als 60 Gruppen mit mehr als 40 Festwagen nahmen teil. Von Rosenheim bis Salzburg, von Berchtesgaden bis Mühldorf: Faschingsvereine aus der gesamten Region gaben sich ein Stelldichein und zogen in einem bunten Korso nach Rettenbach, wo im und ums Gasthaus Jobst anschließend ein buntes Narrentreiben stattfand.

Schon bei der Aufstellung zwischen Zweckham und Kammer hatten die vielen hundert Zugteilnehmer beste Laune. Die Sonne lachte zwar nicht vom Himmel, und auch die Temperaturen lagen nur knapp über dem Gefrierpunkt – das alles tat aber der guten Laune keinen Abbruch. Die Narren aus Nah und Fern hatten wieder jede Menge witzige Ideen für die Gestaltung ihrer Gefährte. Mit viel Humor wurden zum Beispiel die jahrzehntelangen vergeblichen Versuche der Sechz'ger aufs Korn genommen, im Fußball wieder erstklassig zu werden. Humorvoll wurde auch der Dopingskandal um die russischen Biathleten dargestellt und gleich ein weiter Bogen zu Kremlchef Putin gespannt.

Vom viel beklagten Bienensterben war beim Faschingszug nichts zu merken: Mehrere Gruppen hatten sich als fleißige Honigsammlerinnen gewandet. Auch blaue Schlümpfe waren unter den Narren. Andere Gruppen kleideten sich in Trachten ferner Länder.

Bei den veranstaltenden Faschingsfreunden Blau Weiß Kammer sah man nur zufriedene Gesichter. Präsident Martin Litwinschuh freute sich, dass alles so perfekt geklappt hat und so viele Zuschauer gekommen waren. Und wer weiß, vielleicht beginnt man nach diesem "Jubiläumszug zum 33-jährigen Bestehen von Blau Weiß Kammer in ein paar Jahren, sich Gedanken darüber zu machen, zum 44-Jährigen wieder einen Gaudiwurm vorzubereiten. − ko