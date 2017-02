Dienstag im TV: Historien-Epos wurde vor Chiemgau-Kulisse gedreht

Genoveva (Ruby O. Fee/r.) und Walpurga von Gigging (Elena Uhlig) bei Dreharbeiten in Bergen. − Foto: Effner Genoveva (Ruby O. Fee/r.) und Walpurga von Gigging (Elena Uhlig) bei Dreharbeiten in Bergen. − Foto: Effner



Nach der erfolgreichen Verfilmung der Wanderhuren-Trilogie setzt SAT.1 im 500. Jubiläumsjahr der Reformation erneut auf einen packenden Historienstoff aus der Feder von Iny Lorentz. Hinter dem Pseudonym steht das Münchner Bestseller-Duo Iny Klocke und Elmar Wohlrath. Das opulent ausgestattete Filmdrama, das am Dienstag um 20.15 Uhr gezeigt wird, wurde im Herbst letzten Jahres unter der Regie von Hansjörg Thun an Schauplätzen in Prag, Tschechien, Salzburg und in Bergen i. Chiemgau (Lkr. Traunstein) als einzigem Schauplatz in Deutschland in Szene gesetzt.

Die idyllische Auenlandschaft der Weißache mit Sandbänken und Wasserfall am Fuße des Hochfelln sowie das Bergener Moos sind Schauplätze der Handlung. TV-Shootingstar Ruby O. Fee (Tatort, Die Rückkehr der Hebamme) spielt die Hauptrolle der jungen Genoveva Leibert. Sie wächst wohlbehütet bei ihrem Vater, einem Glashändler und Bewunderer Leonardo da Vincis, im München des Jahres 1517 auf, bis ihr schlagartig alles genommen wird: das Haus niedergebrannt, ihre Familie ermordet, ihre Ehre geschändet. Nun sinnt das brave Mädchen auf Rache.

Zwei der insgesamt 32 Drehtage verbrachte das vielköpfige Team aus bis zu 200 Schauspielern, Stuntmen, Filmleuten und der Versorgungscrew in Bergen. Die Unterbringung erfolgte in Gästehäusern der Umgebung und zwei Hotels in Ruhpolding (Lkr. Traunstein).

