Danyál gewinnt Protestsongcontest: Mit neuen Tönen Wien erobert

Gesanglich unerreicht, textlich sehr bewegend: Danyál Demir bei seinem Auftritt am Sonntag in Wien. − Fotos: Christian Stipkovits/FM4 Gesanglich unerreicht, textlich sehr bewegend: Danyál Demir bei seinem Auftritt am Sonntag in Wien. − Fotos: Christian Stipkovits/FM4



Offen sein für Neues und Fremdes – das ist die Botschaft seines Songs. Und die hat Danyál Demir so überzeugend rübergebracht, dass er auf einer für ihn ausgesprochen neuen und fremden Bühne einen überraschenden Triumph gefeiert hat. Der 24-jährige Trostberger gewann am Sonntag in Wien den Protestsongcontest von FM4. Überraschend deshalb, weil er seine noch junge Musikkarriere bei "The Voice of Germany" begonnen hat und solche Casting-Shows eher zu der Sorte von Mainstream-Auswüchsen gehören, gegen die beim alternativen Liederwettstreit des ORF-Jugendkultursenders oft angesungen wird.

Den vermeintlichen Widerspruch hatte die Jury aber schon in der Vorauswahl aus fast 200 Einsendungen aufgelöst. Mit seiner hiphopigen, beatverstärkten Popnummer "Hozgeldiniz" war Danyál – passend zur Übersetzung des türkischen Songtitels – "willkommen" im Finale der besten zehn. Und kam als letzter Starter sowohl beim Publikum, als auch den sechs Juroren im Rabenhoftheater richtig gut an.

Mit frischem Lockenkopf, neuer Lockerheit und sympathischem Bairisch legte der Trostberger einen selbstsicheren Auftritt hin. Passend zum Wiener Schmäh des extrem unterhaltsam moderierenden Schauspielers Michael Ostrowski stellte sich der Sohn türkischer Eltern gleich mal mit einem verwegenen Einstiegsgag vor: "Ihr braucht’s koa Angst ham, dass da jetzt der Türke daherkimmt und Wien erobert. Des hat ja damals scho net funktioniert."

Dann bewies Danyál, dass er nicht nur glattgebügelte R’n’B-Covers für den Casting-Show-Bedarf drauf hat, sondern auch rauere Saiten aufziehen kann. Mit "Hosegeldiniz – (Reißt die Arme auf)" rappte und sang er sich in die Herzen der Zuhörer. Ein flammender Appell für einen toleranten Umgang mit Neuankömmlingen und gegen Rassismus und Ausgrenzung mit einem in der Flüchtlingskrise hochaktuellen Text. Danyál bekam von allen sechs Juroren, die besonders seine gesanglichen Qualitäten lobten, Punkte, zwei Mal sogar die Höchstwertung. Obwohl er beim abschließenden Online-Voting des Publikums leer ausging, reichte es für den Sieg und damit für einen wertvollen Schub für seinen weiteren musikalischen Weg in Richtung eigenes Album.

