Jugend musiziert: Trostberger Talente lassen aufhorchen

Die Talente der Musikschule Trostberg haben beim südostbayerischen Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" in Traunstein wieder kräftig aufhorchen lassen – mit vielen 1. Preisen und nicht weniger als fünf Weiterleitungen zum Landesentscheid vom 7. bis 11. April in Bad Kissingen.



Zwei Trostberger schafften sogar die Maximalpunktzahl 25. Manuel Lauerer, erst 14 Jahre alt, aber an den Tasten fast schon so virtuos und selbstbewusst unterwegs wie ein gestandener Pianist, beeindruckte die vierköpfige Klavier-Solo-Jury mit zwei Chopin-Etüden und den Stücken von Joseph Haydn und Claude Debussy so sehr, dass er die vollen Punkte bekam. Beim Landesentscheid in Bad Kissingen darf der Schüler von Rebekka Thois nun in der Altersgruppe IV um die Qualifikation für den Bundesbewerb im Juni in Paderborn antreten.



Die Maximalausbeute schaffte auch Theresa Seeholzer. Die 16-jährige Trostbergerin, die von Brigitte Schmid am Mozarteum Salzburg unterrichtet wird, glänzte im Violin-Duo an der Seite von Gesine Hadulla aus Traunstein in der Altersgruppe V. In derselben Altersklasse holte sich Klaviertalent Felix Ecker (16) den begehrten grünen Umschlag mit der Weiterleitungsurkunde (23 Punkte).



Eine Klasse für sich waren beim 54. Regionalentscheid, der mit rund 170 Teilnehmern aus den Landkreisen Traunstein, Berchtesgadener Land, Rosenheim, Mühldorf und Altötting zum ersten Mal im Annette-Kolb-Gymnasium Traunstein stattfand, wieder die Streicher-Ensembles von Brigitte Schmid: Je 24 Punkte mit Weiterleitung gab es in der Altersgruppe II für das Trio Johanna Sattler (Violoncello, Trostberg), Aurélie Baubin (Violine, Traunstein) und Klara Heiler (Violine, Traunstein) sowie in der Altersgruppe III für Michaela Sattler (Violine, Trostberg), Franziska Deser (Violine, Tittmoning), Theresa Popp (Viola, Piding) und Katharina Lang (Violoncello, Teisendorf).Dazu kamen 1. Preise für Johanna Schmidhuber, die unter Regie von Rebekka Thois tolle 21 Punkte in der Klavier-solo-Altersklasse II erreichte, und Brigitte Schmids Streicher-Trio (Altersgruppe II) Vincent Klapfenberger (Violine, Trostberg), Viola Kuka (Violine, Stein a. d. Traun) und Kilian Ecker (Violoncello, Trostberg).



Das Preisträgerkonzert des Regionalwettbewerbs "Jugend musiziert" ist am Sonntag, 19. März, um 17 Uhr in der Aula des Anette-Kolb-Gymnasiums in Traunstein zu hören. − ttEinen ausführlichen Bericht zum 54. Regionalentscheid von "Jugend musiziert" und eine Ergebnisliste mit sämtlichen weitergeleiteten Teilnehmern finden Sie am 14. Februar in der Heimatzeitung.