Die reine Willkür

Brechend voll war der Saal im Gasthaus "Michlwirt" bei dem Treffen der Helferkreise aus der Region. Viele Besucher bekamen nur noch Stehplätze, sei es vor oder hinter dem Podium. − Foto: cl



Es war ein deutliches Zeichen, das das Treffen der Helferkreise am Freitag in Palling aussandte, ein Zeichen für Solidarität mit Flüchtlingen, die sich um Integration bemühen, ein Zeichen für Menschlichkeit und ein Zeichen für den Widerstand gegen einen bayerischen Sonderweg bei der Abschiebung in ein vermeintlich sicheres Afghanistan. Dabei übten alle Beteiligten deutliche Kritik am Vorgehen der Staatsregierung, gerade jetzt auch Asylbewerber abzuschieben, die über eine Lehrstelle oder eine Arbeit verfügen.

Das Treffen der Helferkreise aus der Region versammelte 350 Helfer, Arbeitgeber und Flüchtlinge im Saal des Gasthauses "Michlwirt" in Palling. "Ich bin so begeistert‘‘, sagte eine überwältigte Marianne Penn vom Trostberger Netzwerk Asyl. Mit etwa 50 Teilnehmern habe man gerechnet. "Mir macht die Veranstaltung Mut, wenn so viele Leute an einem Strang ziehen."

Eine Freude, die Maria Mußner-Amann vom Helferkreis in Palling teilte. Sie kritisierte die Abschiebungen von integrationswilligen oder teilweise schon integrierten Asylbewerbern aus Afghanistan: "Ich schäme mich für diese Politik."

Dass gerade die Afghanen jetzt abgeschoben werden, traf auf völliges Unverständnis bei allen Beteiligten. "In einer Zeit, in der es in Afghanistan immer unsicherer wird, wo das Rote Kreuz seine Arbeit im Land eingestellt hat, gerade da beginnt die Abschiebung der Afghanen", kritisierte Penn. "Das erscheint uns als reine Willkür." − wt

