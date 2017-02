Reibungslos gelaufen: das Preisschnalzen rund um den Waginger See

Bei dem flotten Drehen flogen die Schürzen und Röcke, wie bei diesen Rothlerinnen. −Foto: Albrecht Bei dem flotten Drehen flogen die Schürzen und Röcke, wie bei diesen Rothlerinnen. −Foto: Albrecht



Es hätte nicht besser laufen können: Das "Preisschnalzen rund um den Waginger See" ging am Sonntag ohne Probleme über die Bühne. Sowohl die Organisation und das Wetter wie auch die Rahmenbedingungen – wie die Versorgung der Schnalzer und Gäste in der Lagerhalle der Brauerei Schönram und die Unterhaltung durch die Musikkapelle Ringham-Petting – stimmten bei der wohl größten Aperschnalz-Veranstaltung nach dem Gauschnalzen. Weitere Fotos sehen Sie hier.

Die Organisatoren, die "Untersurtaler" Trachtler und ihr Schnalzervorstand Ludwig Prechtl, hatten alles getan, um den Erfolg der Veranstaltung zu garantieren. Schnalzerwiese und Halle waren bestens präpariert. Im Umfeld der Wiese waren sogar Matten ausgelegt, damit niemand schmutzige Füße bekomme: Denn das zeitweilige Tauwetter an den Tagen zuvor hatte Matsch hinterlassen.

Das Schnalzen selbst wurde reibungslos und schnell abgewickelt. Bereits vor 15 Uhr konnten die insgesamt 54 Passen die Wärme der Halle genießen, während sie auf die Ergebnisse und die Siegerehrung warteten. Zuvor hatten sie sich dem strengen Gehör der Preisrichter stellen müssen. Es gibt offensichtlich keinen Mangel an Interessierten, wie die 25 zum Wettbewerb angetretenen Jugendpassen bewiesen. Die recht große Kluft im Können zeigten die Resultate von 20 Punkten für die letztplatzierte bis zu 150,5 Punkten für die beste Mannschaft, Schönram I. Allerdings war auch der Altersunterschied war gravierend: Kaum Fünfjährige machten mit, aber auch Teenager von 16 oder 17 Jahren. Unter den 29 Allgemeinen Passen setzte sich Kirchanschöring IV durch. − alMehr zum Thema lesen Sie am Dienstag, 14. Februar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.