Als "Fairtrade-Stadt" für gerechten Handel in der Welt einsetzen

Sein Angebot erweitert hat der Weltladen passend zur Entscheidung für die "Fairtrade-Stadt": Der Laden an der Werner-von-Siemens-Straße 32 neben dem Naturkostladen hat jetzt auch montags und dienstags geöffnet. Dies ist möglich, weil Heidi Zahnbrecher (im Bild) und eine weitere neue Kolleginnen im Team mitarbeiten. Zudem ist das Angebot um neue Körbe, Schmuck und Tücher aufgestockt worden, und zum Frühjahr und zur Osterzeit wird das Sortiment im Bereich des Kunsthandwerks noch mit weiteren Produkten ergänzt. Der Weltladen hat folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr, am Freitag zusätzlich von 13 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 12 Uhr. − Foto: Herbert Reichgruber



Dem Leitgedanken der internationalen Fairtrade-Kampagne "global denken – lokal handeln" kommt die Stadt Traunreut zum Beispiel mit dem Traunreuter Weltladen bereits nach. Auch im Rathaus wird fair gehandelter" Kaffee mit Milch aus der Region getrunken und das Papier stammt aus nachhaltiger Waldwirtschaft.

Insofern werde schon in diese Richtung gearbeitet, sagte Bürgermeister Klaus Ritter in der Sitzung des Hauptausschusses. Auf Antrag der Grünen, sollte die Stadt den Titel "Fairtrade Town" anstreben. Der Antrag wurde einstimmig mitgetragen, muss aber noch vom Stadtrat in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag um 16 Uhr abgesegnet werden.

Mit der Empfehlung, dass bei allen Sitzungen als auch im Bürgermeisterbüro Kaffee sowie ein weiteres Produkt aus fairem Handel verwendet werden, würde eines der fünf Kriterien zum Erlangen des Titels "Fairtade-Town" bereits erfüllt werden. Weitere Kriterien sind: Die Bildung einer lokalen Steuerungsgruppe, die auf dem Weg zur "Fairtrade Stadt" die Aktivitäten vor Ort koordiniert und dass Traunreut mindestens fünf Geschäfte, drei Gastronomie-Betriebe und eine Schule dafür gewinnt, fair gehandelte Produkte zu verkaufen oder anzubieten oder auch selbst zu konsumieren. Außerdem müssen pro Jahr mindestens vier Artikel in der Presse erscheinen.

Die Grünen regen auch an, weitere Akteure aus Vereinen oder Kirchen zu gewinnen. Ihrer Ansicht nach sei der Titel auch ein Imagegewinn für Traunreut als weltoffene und innovative "Stadt im Grünen" und "Europastadt". Dass die Kriterien kein Hindernis darstellen, dessen ist sich Helga Zembsch von den Grünen sicher: "Ich bin überzeugt, dass die Vorgaben erfüllt werden können." Ziel sei es, dass die Leute neben regionalen Erzeugnissen auch Produkte, die nicht in der Region angebaut, aber aus fairem Handel stammen, beispielsweise aus Lateinamerika oder Asien, mit guten Gewissen kaufen können. − ga

