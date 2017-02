Vera Klima: Mit Herzblut weiter – auch ohne Schwesterherz

Ein bewegtes und bewegendes Jahr liegt hinter Vera Klima: Von Universal unter Vertrag genommen und im Vorprogramm von Pur unterwegs. Dann der Ausstieg ihrer Schwester Sarah, der nach 18 gemeinsamen Band-Jahren mit großem Trennungsschmerz verbunden war. Schließlich die Fortsetzung als erfolgreicher Pur-Support auf großen Open-air-Bühnen wie oben in der "Zitadelle" in Berlin und die Solo-Tour durch die Clubs in zehn deutschen Großstädten. −F.: Christoph Müller/privat Ein bewegtes und bewegendes Jahr liegt hinter Vera Klima: Von Universal unter Vertrag genommen und im Vorprogramm von Pur unterwegs. Dann der Ausstieg ihrer Schwester Sarah, der nach 18 gemeinsamen Band-Jahren mit großem Trennungsschmerz verbunden war. Schließlich die Fortsetzung als erfolgreicher Pur-Support auf großen Open-air-Bühnen wie oben in der "Zitadelle" in Berlin und die Solo-Tour durch die Clubs in zehn deutschen Großstädten. −F.: Christoph Müller/privat



"Vera war und ist mit ihrer Seele und ihren Songs schon immer das Herz dieser Band. Drei Alben und ein Lied, das uns die Welt bedeutet, hinterlassen unsere gemeinsamen Spuren im Sand. Unsere starke emotionale Bindung bleibt auch ohne Scheinwerferlicht bestehen, und ich werde mein Schwesterherz mit aller Kraft auf ihrer weiteren Reise unterstützen." So hat Sarah Klima im Herbst den schweren Schritt erklärt, nach mehr als 18 Jahren auszusteigen. Jetzt führt Vera Klima, ihre drei Jahre jüngere Schwester, das musikalische Herzensprojekt als Frontfrau der fünfköpfigen Band alleine fort. Am Freitag, 17. Februar, gibt die 31-Jährige ein Konzert im Postsaal in Trostberg (Vorprogramm: Alex Cumfe). Für die aus Emertsham stammende Singer-Songwriterin mit dem Gespür für eingängigen, entspannten und authentischen deutschsprachigen Pop-Sound eine Art Heimspiel. Im Interview mit der Heimatzeitung schildert die Wasserburgerin, wie es ist, nach der gemeinsamen Tour mit Pur nun ohne ihr – in der gleichnamigen Single besungenes – "Schwesterherz" weiterzumachen.

Von den ersten Schritten an der Musikschule Emertsham bis zum Vertrag beim Major-Label Universal und der Tour mit einer der erfolgreichsten deutschen Bands – Sie haben ein Leben lang mit ihrer Schwester Musik gemacht. Da fiel die Trennung sicher nicht leicht.

Vera Klima: Diesen schmerzlichen Schnitt zu machen, das war und ist sehr schwer. Sarah hatte schon länger das Gefühl, dass es an der Zeit ist, sich um die Familienplanung zu kümmern. Sie ist ja auch noch selbstständige Grafikdesignerin, was mit dem größeren zeitlichen Aufwand, den wir durch den Plattenvertrag und die vielen Konzerte hatten, kaum mehr zu vereinbaren war. Dazu kam, dass das Klima-Projekt musikalisch gesehen vielleicht schon immer etwas mehr mein Ding war als ihres, weil ich die meistens Songs schreibe und Leadsängerin bin.



Über 18 Jahre lang nicht nur musikalisch ein Herz und eine Seele: Sarah (rechts) und Vera Klima. Über 18 Jahre lang nicht nur musikalisch ein Herz und eine Seele: Sarah (rechts) und Vera Klima.



Aber es war eine Trennung im Guten.

Vera Klima: Absolut. Wir haben schon immer eine extrem enge Bindung, sind wie beste Freundinnen. Es war danach sehr ungewohnt und oft auch traurig, auf der Bühne nach links zu schauen und da nicht mehr meine Schwester zu sehen, die 18 Jahre lang mein totaler Rückhalt war, mit der ich mich blind verstanden habe.

Die Trennung erfolgte nach den 24 Konzerten mit Pur. Kein günstiger Zeitpunkt, weil es danach gleich voll weiterging.

Vera Klima: Es war sehr kurzfristig. Nach der Hallentour haben uns Pur nämlich, weil es so gut gelaufen war, auch noch für elf Open-Air-Konzerte verpflichtet. Aber Alex Cumfe, die ja Solokünstlerin ist, ist für Klavier und Gesang eingesprungen. Das hat super geklappt, wir haben die Feuertaufe ohne Sarah gemeistert und durften zum Beispiel vor 13000 Menschen auf der unglaublich schönen Freilichtbühne Loreley spielen. Dann haben wir fieberhaft Ersatz gesucht – mit dem Ziel, neue Klangfarben reinzubringen. Wir haben mit unserer Fragerei schon alle Musiker in München genervt, eine Art Casting gemacht – und Deborah Finck gefunden, eine 25-jährige Münchnerin, die neben Klavier auch noch Cello spielt und menschlich wie musikalisch eine große Bereicherung ist. Ihre Stimme ist schön tief, ein guter Kontrast zu mir. Und: Sie hat braune Haare (lacht). Das betont den Veränderungsprozess. Jedes Ende ist auch die Chance für einen Neuanfang.

Das Zusatzkonzert in Trostberg ist der Abschluss nach 45 Auftritten in einem dreiviertel Jahr.

Vera Klima: Ein ganz besonderer Abschluss. Zurück zu den Wurzeln. Wir sind in Trostberg aufs Gymnasium gegangen. Hier hat alles angefangen mit den ersten Auftritten im Postsaal-Gewölbe, zum Teil zusammen mit unserem Vater (Winfried Klima aus Seeon ist Kabarettist und Liedermacher; Anm. d. Red.). Und das kann ich schon mal verraten: Das Publikum im Postsaal wird auch nochmal Sarah hören: Sie kommt bei "Schwesterherz" auf die Bühne.

